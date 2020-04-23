مفاجأة ..الزمالك يطيح بالمدير المالي بسبب واقعة حمدي النقاز

قرر مسئولو نادي الزمالك إقالة محمد بدر المدير المالي للفريق الأول لكرة القدم بسبب واقعة التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق.





وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب الورقة التي حصل عليها حمدي النقاز شهر أكتوبر الماضي والخاصة بحصوله على راتبه شهريا وليس على دفعات وهو ما استند إليه اللاعب في شكواه ضد الزمالك لفسخ التعاقد.





واتخذ مسئولو الزمالك قرارا في الساعات الماضية بإيقاف محمد بدر وإحالته للتحقيق.





وحصل النقاز على حكم من جانب الفيفا بأحقيته في فسخ التعاقد وتغريم الزمالك مبلغ مليون وربع مليون دولار.





وقرر اتحاد الكرة المصري بتعليق الانشطة الكروية والدوري المصري لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .