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فن

مسلسل القمر آخر دنيا الحلقة 1 .. عمرو عابد يبحث عن والدته

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:37 ص
عمرو عابد
عمرو عابد
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محمد نبيـل
يبدأ الفنان عمرو عابد رحلة البحث عن والدته في الحلقة الأولى من "القمر أخر الدنيا"، فما بدأ بيوم عادي بالنسبة لجلال الذي يقوم بدوره عمرو عابد انتهى بمحاولته هو واخوته البحث عن أمهم المفقودة التي تعاني من أعراض الزهايمر مما سبب قلق كبير للأسرة التي لا تعرف ما مصير أمهم الذي سنكتشفه خلال أحداث المسلسل.

مسلسل " القمر أخر الدنيا" يعرض يوميًا على قناة النهار الساعة 11:30 مساءً والإعادة 05:00 و08:00 صباحًا وعلى النهار دراما الساعة 01:30، 10:30 صباحًا، 03:00 مساءً

ويقوم عمرو عابد بدور "جلال" وهو الأبن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدأون في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر".

مسلسل "القمر في آخر الدنيا" من بطولة عمرو عابد، بشري، سميرة عبد العزيز، ثراء جبيل، هشام اسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ستارز ميديا.

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