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فن

منة فضالي تهنئ متابعيها بحلول شهر رمضان الكريم.. شاهد

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:20 ص
منة فضالي
منة فضالي
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة حلا منة فضالي جمهورها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر  بحلول أول يوم شهر رمضان المبارك.

ونشرت منة فضالي صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلقت عليها قائلة "‏رمضان كريم كل عام وانتم بخير". 


وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الأربعاء الماضي، عن أن اليوم الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وأن غدًا الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هـ.

وقالت الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اول أمس الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأفادت  دار الإفتاء فى بيان لها، بأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى هذا أعلنت دار الإفتاء، عن أن الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية.
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