تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد طوال شهر رمضان

قطارات الصعيد









تضم قائمة القطارات المتجهة اليوم الجمعة لمحافظات الصعيد:” 1982 – مكيف من أسيوط لأسوان، و160 – مميز القاهرة حتى أسيوط، و1160 – مميز من أسيوط وحتى محطة الأقصر.





تشمل القائمة أيضا :” 986 – من القاهرة وحتى أسيوط، و1986 – مكيف من أسيوط وحتى الأقصر، و 166 – مميز من المنيا وحتى سوهاج.





وتضم قطارات الصعيد، 990 – ممكيف من القاهرة وحتى محطة سكة حديد المنيا، و80 – مميز القاهرة نجع حمادي، 1171 – مكيف من أسيوط للقاهرة، و1170 – مكيف من القاهرة إلى أسيوط..





ومن القطارات ايضا، 1186 – مميظ من القاهرة إلى أسيوط، و1185 – مميز من سوهاج للقاهرة، و87 – نوم من أسوان للقاهرة، و86 – نوم من القاهرة حتى محطة أسوان.





وقطارات الوجه القبلي تشمل، 1163 – مميز من نجع حمادي للقاهرة، و81 مميز من أسوان حتى أسيوط، و1081 – مميز من أسيوط للقاهرة.









قطارات الإسكندرية









تضم الرحلات المتجهة لمحافظة الإسكندرية عددا كبيرا من القطارات وهي :” 1205 – مختلط من القاهرة حتى مرسي مطروح، و903 – مكيف من القاهرة للإسكندرية، و7 – مميز من القاهرة لنفس المحافظة.





وتضم ” 905 – مكيف من القاهرة للإسكندرية، و901 – مكيف، و909 مكيف من القاهرة حتى محطة سكة حديد الإسكندرية.





وتشمل :” 11 – مميز و15 – مميز و133 – مميز من القاهرة للإسكندرية.





ومن القطارات المكيفة المتجهة للإسكندرية :” 923 – مكيف، و915 – مكيف، و2001 – مكيف، و917 – مكيف، و912 – مكيف.





وتنطلق هذه القطارات من القاهرة حتى مدينة الإسكندرية خلال الفترة من الساعة 6:00 وحتى الثامنة مساء.













القطارات المميزة









تسير هيئة السكة الحديد من الرحلات المنتظمة على الخطوط الفرعية، الرابطة القاهرة بتلك المحافظات، ومقرر زيادة تلك القطارات خلال الأيام المقبلة.





تضم قائمة القطارات:” 392، و858، و624، و836، و244، و558، و662، و690، و262، و278، و4080، و4082.





تنطلق هذه القطارات من محطات المنصورة حتى الزقازيق، ومن منوف حتى بنها، ومن الزقازيق وحتى طنطا.

كما نتطلق من القاهرة وحتى منوف والعكس، ومن الإسماعيلية حتى الزقازيق، ومن الإسكندرية وحتى أبوقير.