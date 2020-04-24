بعد فشله فى الصين.. الصحة العالمية تحذف عقارا جديدا لعلاج كورونا

نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم الجمعة عن حذف منظمة الصحة العالمية لعقار جديد من قائمة العقارات تحت التجارب لمحاربة كورونا وذلك بعد فشل العقار فى الصين بعد العديد من التجارب الواعده له.

وفشل عقار "ريمديسيفير" على عدد من مرضى كورونا، في تجربة جديدة شملت 237 شخصا، إلا أنه خيب الآمال فى علاج الفيروس.





وخلال التجارب، أعطي الدواء إلى 158 حالة، تمت مقارنتها بـ79 حالة اعتمدت على عقاقير أخرى ولم يكن الدواء فعالا بعد تجربته على مرضى في الصين.





وأكدت التجارب إن "الدواء لم يحسن حالة المرضى أو يقلل نسبة الفيروسات في الدم ولم يثبت أي فائدة في مكافحة الفيروس وسرعان ما حذفت من موقع منظمة الصحة العالمية.





وفى نفس السياق قال خبراء فى الصين إن هذا لا يعني نهاية الطريق للدواء، حيث يمكن أن تقدم تجارب أخرى صورة أوضح عن استخدام "ريمديسيفير".





وسبق للدواء ذاته أن أثبت فشله في التعامل مع فيروس إيبولا، الذي اجتاح عددا من الدول الإفريقية قبل سنوات.



