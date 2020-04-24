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فن

نيلي كريم تهنئ جمهورها بشهر رمضان في أحدث ظهور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديده عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


 ظهرت نيلي كريم بأطلاله ساحره وكتبت معلقة على الصورةرمضان كريم


وتشاركت نيلي كريم في مسلسل ب 100 وش الذي يشاركها في بطولته آسر ياسين ،ومن تاليف عمرو الدالي وأحمد وائل و اخراج كامله أو ذكري 


وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى،


 تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عمليات النصب لتتصاعد كل قصة 5 حلقاتيذكر ان شركة العدل جروب تعاقدت مع نيللى كريم، على بطولة مسلسل "سقوط حر" وذلك لتنافس به العدل جروب فى السباق الدرامى الرمضانى المقبل.

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