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سيارات

سعر و مواصفات فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 .. صور

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:01 م
فولكس فاجن باسات
فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020
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اشرف عطية
في توقيت غير مناسب لطرحها، وفي ظل المخاوف المستثارة بسبب فيروس كورونا، أعلنت الشركـة المصريـة التجاريـة وأوتوموتيف وكيل سيارات فولكس فاجن في مصر عن طرح موديل 2020 من سيارتها فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 في السوق المصري.



تأتي السيارة volkswagen passat 2020 بمواصفات قياسية من
محرك سعة 1400 سي سي يعمل بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن\متر ويتصل
بناقل حركة أتوماتيك مكون من 6 سرعات.



الجدير بالذكر ان الشركة تستعد لتقديم نسخة أخري من السيارة volkswagen passat 2020 من المقرر طرحها في مايو
المقبل وهي النسخة الأعلي من السيارة ، حيث ستقدم باسات الجديدة في مصر
بمحرك 1400 سي سي تيربو بقوة اجمالية تصل الي 150 حصان وهو نفس المحرك
الموجود في طرازات أخري من فولكس فاجن, ويعتبر أقوي من المحرك السابق .

سعر باسات 2020 في مصر  

اما عن سعر السيارة باسات 2020 فتأتي فمتوقع ان يبدأ سعرها من 475.000 جنيه حتي 575.000 جنيه.

سعر و مواصفات فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 .. صور
سعر و مواصفات فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 .. صور
سعر و مواصفات فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 .. صور
سعر و مواصفات فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 .. صور
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