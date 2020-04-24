سعر و مواصفات فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 .. صور

تأتي السيارة volkswagen passat 2020 بمواصفات قياسية من

محرك سعة 1400 سي سي يعمل بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن\متر ويتصل

بناقل حركة أتوماتيك مكون من 6 سرعات.













الجدير بالذكر ان الشركة تستعد لتقديم نسخة أخري من السيارة volkswagen passat 2020 من المقرر طرحها في مايو

المقبل وهي النسخة الأعلي من السيارة ، حيث ستقدم باسات الجديدة في مصر

بمحرك 1400 سي سي تيربو بقوة اجمالية تصل الي 150 حصان وهو نفس المحرك

الموجود في طرازات أخري من فولكس فاجن, ويعتبر أقوي من المحرك السابق .







سعر باسات 2020 في مصر





اما عن سعر السيارة باسات 2020 فتأتي فمتوقع ان يبدأ سعرها من 475.000 جنيه حتي 575.000 جنيه.