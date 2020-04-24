إقبال كبير على شراء المخلل في أول أيام رمضان.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد فى اليوم الأول من شهر رمضان الكريم إقبال المواطنين على شراء المخللات بالمناطق الشعبية فى المحافظات.





ويتميز المصريون فى أيام رمضان بإعداد أشهى السفر والأكلات، حيث تعد من الطقوس والعادات التى تقيمها كل أسرة، والتزم المواطنون بتعليمات مجلس الوزراء.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا.





وناقش اجتماع مجلس الوزراء الذى تم عقده اليوم، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.





وأكد مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.



