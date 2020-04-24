قبل عرضه على صدى البلد.. هنا شيحة زوجة تواجه الماضي في مسلسل شاهد عيان

تعود النجمة هنا شيحة لموسم الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل شاهد عيان أمام النجم حسن الرداد.





وتقدم فيه هنا دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.





ويبدأ عرض المسلسل من الجمعة 24 أبريل على قنوات النهار، النهار دراما، نايل دراما، صدى البلد، القاهرة والناس، ART حكايات 2، روتانا دراما، قناة الرؤيا وعبر منصة Viu.





كانت هنا قد تواجدت في الموسم التلفزيوني الرمضاني في 2018 من خلال الكوميديا الخيالية أرض النفاق مع النجم محمد هنيدي، وقبله تنوعت أدوارها في رمضان عبر مسلسلات ظل الرئيس (2017) مع ياسر جلال، العهد (2015)، والسبع وصايا (2014).





إضافة إلى دورها الجريء في موجة حارة (2013) للمخرج محمد ياسين، ودورها كفتاة شعبية طموحة بمسلسل الإثارة طرف ثالث في 2012، شارع عبد العزيز (2011) ويتربى في عزه (2007).