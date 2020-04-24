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أخبار العالم

109 وفيات جديدة بفيروس كورونا في تركيا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 109 حالات وفاة جديدة و3122 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2009، ومن غير المرجح أن ينمو مرة أخرى حتى عام 2021 ، بسبب تخفيض الإنتاج حتى منتصف العام بسبب وباء كوفيد 19 ، وفقًا  لاستطلاع من رويترز.



ويقترب عدد الوفيات في تركيا من 2500 وفاة، لكن صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية تشكك في هذا الرقم، وتقول إن الحصيلة أكبر.

وبينما تشكك الصحيفة والبيانات الدولية في الأرقام الرسمية لحكومة أردوغان، يقترب عدد المصابين في تركيا من 100 ألف مصاب، وهو ما يجعلها في المركز السادس عالميًا في بؤر الوباء سواء من خلال المصابين أو أعداد الوفيات. 
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