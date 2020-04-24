كورونا يهاجم أسرة واحدة في البحيرة.. والأهالي يستغيثون برئيس الوزراء لعزل القرية

سادت حالة من الهلع والرعب بين أهالى قرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة بعد أن سجلت القرية اليوم الجمعة ٤ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا من اقارب الثلاثة مصابين السابقين ليصبح العدد ٧ أشخاص من أسرة واحدة.





وأكد الدكتور أحمد السنهوري أخصائى امراض باطنة وعضو بفريق أطباء الحجر الصحى بمستشفى كفر الدوار أن أول مصاب من قرية كوم الفرج كان يعمل سائق ويليه حماته ثم شقيقه وتم استقبالهم خلال الأسبوع الماضى بالمستشفى.





وأشار الدكتور السنهوري إلى ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد فى الأسرة إلى ٧ أفراد اليوم الجمعة وانتقلت العدوى إلى والد السائق ووالدته وزوجة شقيقه ٣٢ سنة وابنة شقيقه طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات وتم نقل المصابين اليوم لمستشفى الحجر الصحى بكفرالدوار والعجمي.





ويستغيث محمود حسين المغازى رجل اعمال وجميع أهالى قرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لعزل القرية وإجراء مسح طبى شامل للقرية خشية من انتقال العدوى إلى جميع أهالى القرية.





وكان أهالى قرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير قد استغاثوا أمس الخميس بمحافظة البحيرة لفض سوق القرية وتنظيم إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة بسبب الزحام الشديد خشية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، مما دعا أهالى قرية كوم الفرج للاستغاثة بوزيرة الصحة ومحافظ البحيرة، مطالبين بتطهير وتعقيم القرية ووضعها تحت العزل.

