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منوعات

إقبال كبير على شراء العصائر فى أول أيام شهر رمضان.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - صلاح مهدى - إيهاب أشرف
رصدت عدسة صدى البلد فى اليوم الأول من شهر رمضان الكريم إقبال المواطنين على محلات بيع العصائر "التمر وغيرها".

وتعد العصائر طقسا أساسيا فى الساعات الأولى من الإفطار نهار كل يوم بشهر رمضان ،وجاء ذلك دون الإخلال بتعليمات مجلس الوزراء أمس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء الذى تم عقده اليوم، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وأكد مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
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