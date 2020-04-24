أبو ريدة مهنئًا الخطيب: الأهلي مصدر فخر لكل أبناء القارة السمراء

حرص المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، على تهنئة النادي الأهلي بمناسبة ذكرى مرور ١١٣ سنة على تأسيسه، حيث يحتفل اليوم النادي وجماهيره بهذه الذكرى.





أبو ريدة أرسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي لمشاركته هذه الذكرى التاريخية والتي يحتفل بها الجمهور سنويا، حيث قال أبو ريدة في خطابه إنه يتقدم لمجلس إدارة النادي وإدارته التنفيذية وأعضائه وجماهيره العظيمة، بخالص التهنئة بمناسبة مرور 113 عاما على تأسيس النادي الأهلي للألعاب الرياضية عام 1907.





وشدد أبو ريدة في خطابه على أنه بالرغم من تعاقب الأجيال في كتاب تاريخ النادي الأهلي، إلا أن الجميع كان له هدف واضح وهو الحفاظ على مبادئ الاحترام والانتماء والمنافسة الشريفة والروح الرياضية، من أجل المشاركة في قيادة سفينة النمو والتطوير للرياضة في مصر والقارة الأفريقية الكبيرة.





وشدد عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي على أن تاريخ الوطن لن ينسى دور النادي الأهلي المؤثر بالمشاركة مع أندية الزمالك والمصري والاتحاد السكندري في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم عام ١٩٢١.





ووجه أبو ريدة الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لما يبذله من جهد كبير للحفاظ على نادي القرن الإفريقي قويا وعظيما ومصدرا للفخر لكل أبناء مصر ولكل أبناء القارة السمراء.





أبو ريدة وجه التحية لكل العظماء الذين سطروا تاريخ تلك القلعة الرياضية والوطنية العظيمة، متمنيا مزيد من التقدم والازدهار في أداء دوره الوطني والرياضي والإنساني، ليظل مصدرا للفخر والإلهام لعاشقي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.



