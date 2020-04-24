محافظ الغربية: لا تهاون مع المخالفات وكل ما يضر بالمواطنين

كشف الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، تفاصيل التعامل مع القرى التي طبقت عليها إجراءات الحظر، وهى "الهياتم" و "صفط تراب" و"كفر جعفر".





وقال خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى، إنه يتم اتخاذ عدة إجراءات قبل تطبيق قرارات الحظر، حيث يتم توفير كافة المواد السلع والمنتجات الغذائية والتموينية، ومواد التطهير والتعقيم، بالتعاون مع الشرطة والحماية المدنية، وفرق الرصد الصحية.





وأكد أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أى مخالفات أو أى شيء يضر بالمواطنين وصحتهم، مضيفًا: "سيتم التصدي لأى مخالفات وسنطبق القانون بكل حزم وقوة".





وعادت الحياة لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بهعد عزلها صحيًا بعد إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا، ومنع خروج أو دخول أي شخص من وإلى القرية.





ويمارس أهالى القرية حياتهم اليومية بشكل طبيعي، واستطاع أبناؤها العاملون بالمصالح الحكومية الخروج منها مرة أخرى والتوجه لأعمالهم بعد 15 يوما قضوها فى المنازل.