اخبار الحوادث.. تفاصيل القبض على سما المصري.. طيارة ورق تتسبب في مشاجرة بالأسلحة بأول يوم رمضان

القبض على سما المصرى والنائب العام يامر بالتحقيق معها
أمر النائب العام بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.. للمزيد من التفاصل اضغط هنا.
القصة الكاملة لـ القبض على سما المصري
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سما المصري، اليوم الجمعة، بسبب فيديوهاتها المخلة فى الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات الفيديوهات.. للمزيد من التفاصل اضغط هنا.
كشف شعبان سعيد محامي الاعلامية ريهام سعيد فى بلاغه المقدم ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري أنه تقدم ببلاغ ضد سما المصرى بعدما تطاولت على موكلته وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميا دون مباله بجميع أجهزة الدولة وفي تحد سافر .. للمزيد من التفاصل اضغط هنا.
خرق قرار حظر التجول وإثارة الرأي العام، والتحريض على الفسق والفجور، اتهامات وجهت لمشاهير برامج السوشيال ميديا ومن يسمون أنفسهم "اليوتيوبر"، فى ظل قيام الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع انتشار فيروس كورونا كانت مقاطع الفيديو تنتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الفيديوهات الشهيره على رأسها انستجرام وتيك توك ولايكي.. للمزيد من التفاصل اضغط هنا.
فى أول يوم رمضان.. انتشار أمني كبير لتنفيذ قرار حظر التجوال
نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة لتنفيذ قرار حظر التجول على كافة الطرق والمحاور الرئيسية فى البلاد، فى أول أيام شهر رمضان المبارك، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.. للمزيد من التفاصل اضغط هنا.
جدد رخصة سيارتك واستلمها فى البيت.. شروط التجديد من الانترنت
اعلنت وزارة الداخلية انه يمكن لمالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.. للمزيد من التفاصل اضغط هنا.
بلاغ للنائب العام من سكان الرحاب.. تفاصيل
ذكرت صفحة اهل الرحاب ان سكان الرحاب تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد احد المواقع الالكترونية الشهيرة لنشره خبرا كاذبا عن اقامة سحور جماعي بمدينة الرحاب.. للمزيد من التفاصل اضغط هنا.
طيارة ورق تتسبب في مشاجرة بالأسلحة في أول يوم رمضان
تسببت طائرة ورقية، في نشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء، في اليوم الاول من شهر رمضان الكريم، بين مجموعه من الشباب من منطقة الشيخ سديد التابعه للسنانية بمحافظة دمياط.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف
لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيطرة على حريق بشركة تصنيع أوراق بالسويس
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالسويس من السيطرة على حريق شب بمخزن مخلفات الورق باحدى شركات تصنيع الاوراق والكرتون بمنطقة السخنة بالسويس دون اى اصابات او خسائر فى الارواح .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.