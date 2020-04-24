اخبار الحوادث.. تفاصيل القبض على سما المصري.. طيارة ورق تتسبب في مشاجرة بالأسلحة بأول يوم رمضان

القبض على سما المصرى والنائب العام يامر بالتحقيق معها

أمر النائب العام بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.. للمزيد من التفاصل