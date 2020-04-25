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سيارات

أسباب اهتزاز السيارة عند سرعة 120

السبت 25/أبريل/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
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أماني نوار

نجد تحذيرات دائما من القيادة على سرعات عالية خاصة على الطرق السريعة وذلك لتجنب حواث السير غير المتوقعة

 

وهناك الكثير من الملاحظات التي ينتبه لها  أغلب السائقون عند السير بسرعة قد تتجاوز 100 او 120 كم وهي اهتزاز عجلة القيادة حيث يشعر السائق بأنه غبر متحكم كليا بسيارته مما يثير القلق والحيرة في نفسه  وإذا صدافتك هذه المشكلة فعليك ألا تتجاهل  أبدا  فقد تتسب في مشاكل خطيرة وفي هذا التقرير  نقدم لك اسباب  اهتزاز سيارتك على سرعة 100 كم

 

1-مشاكل في الإطارات


تعتبر الإطارات  واحدة من اكثر الاسباب شيوعا وراء اهتزازات السيارات فقد يكون هناك خلل في توزان الإطارات، ومن أسباب مشكال الإطارات هو سوء جودة الإطارات المستخدمة

  

2.مشاكل في المحرك:

 السبب أيضا هو عدم حصول محرك السيارة على كمية كافية من الاكسجين أو الوقود فمن الارجح ان ستلاحظ اهتزاز السيارة والذي يكون مصدرة من مقصورة المحرك  فيجب التحقق من زيت المحرك واستبداله

 

 

3.فحص الفرامل

غالبا الفرامل تكون السبب في اهتزاز السيارة خاصة في الجزء الدوار من الفرامل المسؤول عن إيقاف العجلات في حالة الفرامل الاسطوانية

 

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