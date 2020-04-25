ارتفاع عدد المصابين على متن كوستا أتلانتيكا في نجازاكي إلى 150

ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم السبت، تأكيد ما يقرب من 60 حالة إصابة بالفيروس كورونا بين أفراد طاقم سفينة «كوستا أتلانتيكا» السياحية، التي ترسو في محافظة ناجازاكي، غرب اليابان، ما يجعل إجمالي عدد الإصابات على متن السفينة إلى ما يقرب من 150.

ورست السفينة السياحية المسجلة في إيطاليا، وكان على متنها 623 من أفراد الطاقم دون أي مصطافين، في أواخر الشهر الماضي لأعمال الصيانة في حوض بناء السفن ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.





وحتى يوم الجمعة، تم تأكيد 91 من أفراد الطاقم إيجابيًا لـ فيروس كوفيد 19 حيث بدأ العاملون الصحيون في اختبار الطاقم بأكمله بعد اكتشاف إصابة أحد الأعضاء في منتصف أبريل.





ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن مسئولين قولهم إن أحد أفراد الطاقم لا يزال في حالة خطيرة في مستشفى ناجازاكي، مضيفة أنه تم اختبار 623 من أفراد الطاقم للكشف عن الفيروس.





وقالت السفارة الروسية في اليابان، إن أحد أفراد الطاقم المصاب مواطن روسي كانت حالته مستقرة.