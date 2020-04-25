AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين على متن كوستا أتلانتيكا في نجازاكي إلى 150

السبت 25/أبريل/2020 - 09:23 ص
كوستا أتلانتيكا
كوستا أتلانتيكا
Advertisements
على صالح
ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم السبت، تأكيد ما يقرب من 60 حالة إصابة بالفيروس كورونا بين أفراد طاقم سفينة «كوستا أتلانتيكا» السياحية، التي ترسو في محافظة ناجازاكي، غرب اليابان، ما يجعل إجمالي عدد الإصابات على متن السفينة إلى ما يقرب من 150.
 
ورست السفينة السياحية المسجلة في إيطاليا، وكان على متنها 623 من أفراد الطاقم دون أي مصطافين، في أواخر الشهر الماضي لأعمال الصيانة في حوض بناء السفن ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. 

وحتى يوم الجمعة، تم تأكيد 91 من أفراد الطاقم إيجابيًا لـ فيروس كوفيد 19 حيث بدأ العاملون الصحيون في اختبار الطاقم بأكمله بعد اكتشاف إصابة أحد الأعضاء في منتصف أبريل.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن مسئولين قولهم إن أحد أفراد الطاقم لا يزال في حالة خطيرة في مستشفى ناجازاكي، مضيفة أنه تم اختبار 623 من أفراد الطاقم للكشف عن الفيروس.

وقالت السفارة الروسية في اليابان، إن أحد أفراد الطاقم المصاب مواطن روسي كانت حالته مستقرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تايوان تعقم طائرة نقلت ركابا من سفينة كورونا

أكبر بؤرة لـ فيروس كورونا خارج الصين.. بهذه الطريقة تحارب تايوان الوباء.. شاهد

بدء عملية إنزال طاقم السفينة الموبوءة بفيروس كورونا قبالة سواحل اليابان

فيروس كورونا يضرب السفن السياحية فى العالم"فيديو"

مصدر تفشي الوباء .. ما قصة السفينة الموبوءة بفيروس كورونا في أستراليا؟

إصابة 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية ترسو في اليابان بكورونا

ترشيحاتنا

غير قابل للتسريح.. البرلمان يحصن العامل في مواجهة تداعيات كورونا

أبرز أخبار التوك شو.. محي إسماعيل يثير الجدل من جديد.. والسقا يهزم هنيدى ويتبرع لمستشفى الأورمان

المؤبد والغرامة.. 3 عقوبات تنتظر أصحاب العقارات والمستأجرين بسبب الإرهاب

سيف زاهر يكشف عن اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على مستحقاته بالزمالك

رئيس الليجا يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة مع نيمار ومارتينيز

السن الشرعي لصوم الأبناء.. الافتاء تحدد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا

شباب الهياتم بالمحلة يحتفلون بانتهاء العزل بتعليق فوانيس احتفالا بشهر رمضان.. صور

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور