AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أزمة جديدة تواجه منظمة الصحة العالمية بسبب التحيز السياسي لإسرائيل

السبت 25/أبريل/2020 - 10:59 ص
الاجراءات الصحية
الاجراءات الصحية ضد كورونا في اسرائيل
Advertisements
على صالح
تواجه منظمة الصحة العالمية وابلا من الانتقادات بشأن عدم تفاعلها مع أزمة تفشي مرض كورونا المستجد مبكرا.

وتواجه المنظمة العالمية مؤخرا انتقادت أخرى بزعم أنها تظهر تحيزًا سياسيًا تجاه إسرائيل، حسب تقارير «فوكس نيوز» الأمريكية.

تقوم وكالة الأمم المتحدة، التي تركز على الصحة العالمية، بإصدار تقارير منتظمة عن حالة فيروس كورونا، حيث يتم إدراج دولة إسرائيل على أنها في «المنطقة الأوروبية» إلى جانب إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وتصنيف جيرانها الجغرافيين، بما في ذلك الأردن والعراق وسوريا ولبنان، جميعًا على أنهم في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

ولم يرد رد رسمي من منظمة الصحة العالمية على تقرير "فوكس نيوز".

ونقل عن بريت شيفر، كبير الباحثين في الشئون الدولية في مؤسسة هيريتيج الأمريكية، قوله إن هذا يتماشى مع «التحيز المناهض لإسرائيل، المنتشر في منظومة الأمم المتحدة بسبب العداء التاريخي للدول الإسلامية وإسرائيل ودعم الفلسطينيين».

وفيما يتعلق بسلسلة من الانتقادات اللاذعة التي استهدفتها منظمة الصحة العالمية من قبل واشنطن، إلى جانب التهديد بتجميد التمويل مؤقتًا بسبب معالجتها المبكرة للوباء في انتظار المراجعة الداخلية، أضاف شيفر: «على الأقل، يجب على الولايات المتحدة أن تطالب منظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيق خارجي مستقل في طرق تعامل منظمة الصحة العالمية مع  فيروس كوفيد 19 والتأثير المحتمل للصين على قراراتها».

وأكد الخبير ضرورة إجراء مراجعة في سياسات منظمة الصحة العالمية ولوائحها الصحية الدولية لتمكينها من التعامل بسرعة أكبر مع لأوبئة الناشئة.

ويزعم منتقدو منظمة الصحة العالمية أنه على خلفية الوباء، فإن الوكالة تظهر «انحرافا سياسيا» ضد إسرائيل بينما تشيد برد الصين على تفشي المرض، على الرغم من مجموعة من الأدلة تشير إلى أن بكين حاولت التستر على حجم التهديد.

ويأتي هذا في الوقت الذي يجري فيه المسئولون الحكوميون الأمريكيون الآن تحقيقًا واسع النطاق في تقارير عن الفيروس كورونا وكيفية انتشاره بروايتين، الأولى أنه فر من مختبر في ووهان، الصين، والثانية أنه انتشر من «سوق لبيع الحيوانات البرية» هناك.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد التمويل لمنظمة الصحة العالمية، قائلا إنها «فاتتها المكالمة بشأن جائحة كورونا».

وتعتبر الولايات المتحدة هي أكبر مانح لمنظمة الصحة الدولية، وتجاوزت مساهماتها في عام 2019 مبلغ 400 مليون دولار، لكن واشنطن انتقدت منظمة الصحة العالمية بسبب نهجها «المتمحور حول الصين للغاية» ، كما ادعى دونالد ترامب أنها استسلمت لجهود بكين قبل شهور لتقليل خطورة تهديد فيروس كورونا.

وردًا على ذلك، رفض مسئولو منظمة الصحة العالمية في 8 أبريل الاتهامات بأنها «تتمحور حول الصين» وشددوا على أن التطورات الوبائية الحالية لم تكن الوقت المناسب لقطع التمويل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطالبات باستقالة مدير منظمة الصحة العالمية.. اعرف السبب

تحذير هام من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

وزير الخارجية الألمانى ينتقد قرار ترامب بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية

ترامب يغلق باب تمويل منظمة الصحة العالمية.. ردود فعل دولية غاضبة من الرئيس الأمريكي.. الأمم المتحدة: وقت غير مناسب.. روسيا: عازمون على دعمها لمواجهة كورونا.. والصين تدعو واشنطن للوفاء بالتزاماتها

وزير الدفاع الأمريكي يهاجم الصين

ماذا يعني قرار ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية؟.. وهل يؤثر على عملها؟

ترشيحاتنا

في اللحظة الأخيرة.. إلغاء مؤتمر لـ مجموعة العشرين بسبب خلاف ترامب والصين

فانوس ده ولا بيت.. قبطي يفاجئ المسلمين في رمضان..ِشاهد

بعد عرض الحلقة الأولى من سكر زيادة.. الجمهور يبحث عن نبيلة عبيد

أسباب تسمية رمضان بهذا الاسم وما معناه

بلا رحمة.. سلخ القطط السوداء وهرسها حية لصنع دواء كورونا في فيتنام

هل يمكن إعادة فتح المقاهى وصالات الجيم.. البرلمان يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدين مشروب رمضانى تاريخه يعود لـ 1400 عام.. أدخله الأمويون وارتبط برمضان لهذا السبب

عصرية وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات زوجة علي ربيع فى عيد ميلادها

حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور