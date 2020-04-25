رئيس جامعة سوهاج يتابع نسب التنفيذ بالمشروعات الإنشائية بالحرم الجديد

تابع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، سير العمل بالمشروعات الإنشائية، التي يتم تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والاستماع من مندوبي الشركات المنفذة عن المراحل المتبقية لحين تسليم كل مشروع.

وأوضح عزيز خلال تفقده مشروعات الجامعة الجديدة، أن لدى الجامعة خطة طموحة للتوسع في بناء العديد من المنشآت كما هو مقترح منذ تخصيص أرض الجامعة الجديدة لإنشاء المزيد من الكليات في المستقبل القريب.





وقال: لذا نحرص دوما على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لسرعة استكمالها، وتذليل كل العقبات أمام الشركات المنفذة وتقريب وجهات النظر حيال ظهور أي مشكلة بين الطرفين، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة التي يتواصل العمل فيها هي مبنى الإدارة المركزية وملحقاتها بتكلفة ٩٥.٩ مليون جنيه، مبنيي كلية علوم 1 وعلوم 2 بتكلفة إجمالية ٧٥.١ مليون جنيه، وكلية الحقوق بتكلفة ١٠٦.٦ ملايين جنيه، مبني كلية طب الأسنان بتكلفة ١٩٢.٤ مليون جنيه ومبني كلية التربية الرياضية بتكلفة ١١١.٦ مليون جنيه.



