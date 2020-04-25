غرفة المنيا التجارية: تخصص غرفة عمليات طوال شهر رمضان لمتابعة الأسواق

قال أيمن عبد الرحمن الأفندي عضو مجلس إدارة غرفة المنيا التجارية ، إن الغرفة التجارية أنشأت غرفة عمليات وإدارة أزمات لمتابعة وضع الأسواق خلال شهر رمضان لتوافر السلع.





وأوضح أن هذه المبادرة تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية وتقام داخل المراكز التجارية بكافة مراكز المحافظة ليستفيد المواطنين من تخفيض الأسعار حيث تصل نسبة التخفيضات من 5 إلى 20%.





وأضاف "الأفندي" أن حالة السوق مستقرة وكافة السلع متوفرة خاصة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والاسماك كما ان محلات البقالة التموينية والمخابز تعمل بشكل طبيعي وتفتح في مواعيدها الرسمية.





وشدد علي ضرورة التزام المواطنين سواء فيما يتعلق بقرار الحظر لضمان سلامة الشعب المصري ككل او فيما يخص شراء السلع فلابد ان تكون عمليات الشراء طبيعية وعلي قدر الاحتياجات وعدم التكالب علي اي سلعة في ظل تكاتف كافة الجهات المعنية لزيادة معروض السلع لضمان استقرار السوق وهو ما يتم حاليا ولذلك توافر السلع واضح في مختلف الانواع والمتابعة لحظية للسوق سواء من الغرف التجارية او الجهات المعنية الاخري.

وأشار إلي إنه رغم استمرار غلق المحال التجارية الساعة الخامسة مساء، الا ان قدرة المستهلكين علي شراء جميع احتياجاتهم من السلع الغذائية حتي الساعة الخامسة مساء خلال موسم رمضان لن تتأثر رغم زيادة الإقبال علي شراء السلع الغذائية بنسبة 30% نظرًا لموسم رمضان.

وأوضح الأفندي، إن قرارات مجلس الوزراء الصادرة أمس الاول الخميس بمد حظر التحرك حتي الساعة التاسعة مساء وفتح جميع المحال التجارية حتي الساعة الخامسة مساء فقط، لن تكون لها تأثير علي المجتمع التجاري حيث أن ساعات العمل ما زالت علي حالها منذ إعلان الحكومة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار إلي أن قرارات مجلس الوزراء ببدء الحظر في الساعة التاسعة مساء في رمضان، يؤكد رغبة الحكومة في إستمرار تقليل التجمعات خاصة وأن الخروجات في رمضان تبدأ بعد الساعة التاسعة مساء.





وأوضح الأفندي، أن المستهلكين بإمكانهم شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية في ظل زيادة إقبالهم عليها بنسبة 30% خلال الفترة الحالية بسبب موسم رمضان، وذلك حتي ساعة غلق المحال الساعة الخامسة مساء.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الاول الخميس أنه سيتم تخفيف حظر التجول ليبدأ من الساعة 9 مساء إلى الساعة السادسة صباحا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه تم التوافق للسماح بفتح المحال التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وذلك لتخفيف التزاحم عليها، كما سيتم استمرار العمل بتخفيض العمالة