ارتفاع عدد إصابات كورونا في هولندا إلى 37 ألفا و190 حالة

أعلنت السلطات فى هولندا اليوم السبت عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19إلى 37190 إصابة.





وقالت الصحة الهولندية أنه تم تسجيل 120 حالة وفاة جديدة خلال ال24ـ ساعة الماضية.





وأصاب فيروس كورونا 2833903 وقتل 197359 شخص حول العالم.





وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم.





ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل موجة كورونا الثانية التي ستضرب العالم بأسره بشكل أعنف وأكثر عدوانية وأشد إنتشارًا.





وقالت وكالة "بلومبرج" الألمانية إن دول العالم تتجه إلى رفع القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد بسبب الخسائر الإقتصادية الكبيرة وذلك بزعم أن عجلة الاقتصاد يجب أن تدور.



