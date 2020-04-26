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محافظات

مسجد المنشية بطور سيناء.. أقدم مساجد المدينة وأعرقها الذي حرم الغلق رواده من روحانيات رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:29 ص
مسجد المنشية بطور
مسجد المنشية بطور سيناء المسجد الجامع
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ايمن محمد
لمسجد المنشية بطور سيناء معزة ومكانة في قلوب أهل وسكان طور سيناء  فهو أقدم مسجد بالمدينة والمسجد الجامع الذي يعج بالمصلين في الصلوات الخمس  وتقام بها المناسبات الدينية والاحتفال بليلة القدر  والإسراع والمعراج والنصف من شعبان  وتكثر به صلوات الجنازات.

ويقابل المسجد في الجانب الآخر من الطريق دار المناسبات الرئيسية، و التي تعقد بها جلسات حفظ القرآن الكريم ومسابقات حفظ القرآن، ونظرا لمكانته تم تطوير مسجد المنشية عدة مرات  كان آخرها في عهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الحالي، وسبقه تطوير  كبير في عهد  المحافظ الأسبق مصطفي عفيفي عندما كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يريد زيارة طور سيناء وصلاة العيد بها.

ونظرا للأهمية الكبيرة لمسجد المنشية في جنوب سيناء، رصد كاميرا موقع  " صدي البلد " الإخباري مسجد المنشية وهو مغلق  في  الأيام الأولى من رمضان بسبب الإجراءات  الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا  ولم تعلق الزينات عليه، ويشتاق المصلون  للعودة الصلاة  في المسجد  بعد انتهاء وباء كورونا.

وطالب  عدد من سكان طور سيناء  بأن يتم تشغيل  القرآن الكريم قبل أذان المغرب  والفجر  ليشعر  الصائمون بأجواء شهر رمضان الكريم.

وقال الشيخ يحي بدر من مواطني طور سيناء  إنه لا بد من تشغيل القرآن الكريم في المساجد  قبل  أذان الفجر والمغرب حتي يشعر  الناس بروحانيات رمضانية  جميلة.

وأضاف أحمد الكومي لا بد أن يعلو القرآن الكريم في المساجد  حتي  تنكشف الغمة ويبعد الله عنا البلاء  والوباء.

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مسجد المنشية بطور سيناء.. أقدم مساجد المدينة وأعرقها الذي حرم الغلق رواده من روحانيات رمضان
مسجد المنشية بطور سيناء.. أقدم مساجد المدينة وأعرقها الذي حرم الغلق رواده من روحانيات رمضان
مسجد المنشية بطور سيناء.. أقدم مساجد المدينة وأعرقها الذي حرم الغلق رواده من روحانيات رمضان
مسجد المنشية بطور سيناء.. أقدم مساجد المدينة وأعرقها الذي حرم الغلق رواده من روحانيات رمضان
مسجد المنشية بطور سيناء.. أقدم مساجد المدينة وأعرقها الذي حرم الغلق رواده من روحانيات رمضان
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