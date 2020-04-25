رسالة مؤثرة من غادة نافع إلى ماجدة الصباحي في أول رمضان بعد وفاتها

تحرص غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي على توجيه رسائل لوالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل "إنستجرام".

كتبت غادة نافع بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك قائلة: "أمي الحبيبة لن ننساك ما حيينا، وسندعو الله ألا يحرمك أجر رمضان ويغفر لك ويرحمك ويعافيك ويعفو عنك وأن يجزيك عنا أعالي الجنان، اللهم صبرنا اجمعنا معها بالفردوس الأعلي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها".





تابعت: "أتى رمضان وأمي لا وجود لها فكيف حال قلبي؟ وطوق الحزن يخنقني فزدني يا رب صبرا وإيمانا وأنزل رحمة على أمي وأكرمها بعفو منك واسكنها الجنان".





يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي قد رحلت عن عالمنا يوم 16 يناير الماضي، عن عمر ناهز 88 عاما، وأقيم العزاء افي مسجد عمر مكرم ‏بمشاركة العديد من نجوم الفن.