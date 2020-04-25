مسلسل اتنين فى الصندوق الحلقة 4: حمدى المرغنى وأوس أوس فى مواجهة أحمد عبدالله





ويحاول أوس أوس والذي يلعب شخصية “زيكا” أن يظهر موهبته بالعزف على الجيتار إلا أنه تعرض للرفض الشديد من جانب والده “عم رزه” صلاح عبدالله .





ويدخل المرغني وأوس أوس في خناقة مع ابن حجاج عبد العظيم والذي يجسد شخصيته أحمد عبدالله محمود إلى أن يدخلا الى القسم ويتم الصلح بينهما، ويدفع حجاج مبلغا ماليا كبيرا بسبب كسر أسنان حمدي المرغني، ويتم الصلح بينهما.

ويظهر بيومي فؤاد كحاكم ظالم وبذلك انتهت احداث الحلقة الرابعة من "اتنين فى الصندوق" .



