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فن

مسلسل اتنين فى الصندوق الحلقة 4: حمدى المرغنى وأوس أوس فى مواجهة أحمد عبدالله

السبت 25/أبريل/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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شروق حمدى
انطلقت اليوم رابع حلقات مسلسل "2 في الصندوق" لحمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر. 

تبدأ احداث الحلقة الرابعة بشعور شوقه "حمدى المرغنى" بالحزن  بعد رفض والد حبيبته "نهى عابدين" مقابلته لطلب خطبتها  بسبب وقوف والده المعلم "رزه" صلاح عبدالله امام والد حبيبته "حجاج عبد العظيم " فى انتخابات عمال النظافة.

ويحاول أوس أوس والذي يلعب شخصية “زيكا” أن يظهر موهبته بالعزف على الجيتار إلا أنه تعرض للرفض الشديد من جانب والده “عم رزه” صلاح عبدالله .

ويدخل المرغني وأوس أوس في خناقة مع ابن حجاج عبد العظيم والذي يجسد شخصيته أحمد عبدالله محمود إلى أن يدخلا الى القسم ويتم الصلح بينهما، ويدفع حجاج مبلغا ماليا كبيرا بسبب كسر أسنان حمدي المرغني، ويتم الصلح بينهما.
ويظهر بيومي فؤاد كحاكم ظالم  وبذلك انتهت احداث الحلقة الرابعة من "اتنين فى الصندوق" .

مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة حمدي الميرغني، وأوس أوس، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج: محمد مصطفى، ويعرض على MBC Masr فى تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر .

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