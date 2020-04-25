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محافظات

تعافوا من كورونا.. 8 حالات جديدة تغادر مستشفى قها للحجر الصحي

السبت 25/أبريل/2020 - 06:27 م
الاطقم الطبية بمستشفى
الاطقم الطبية بمستشفى قها
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إبراهيم الهوارى

أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي خروج 8 حالات جديدة من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا بعد ثبوت سلبية العينات الخاصة بهم مرتين متتاليتين.

وأكدت الدكتورة أسماء عربي نائب مدير المستشفي أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ارتفع إلى 97 شخصا بعد خروج 8 حالات جديدة اليوم

والمتعافين هم: "أحمد سعيد ومحمد شافعي ومحمد عبدالعزيز وسماح محمد ورضا حامد وعبدالله إسماعيل وإيمن عبدالجابر وأحمد عز الدين".

واشار الدكتور محمد العجوز مدير الفريق الطبي بالمستشفى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مشيرا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

واضاف أن المستشفي لا تعاني من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، مؤكدا أن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.

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