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منوعات

سحابة زرقاء مريبة تغطي سماء إحدى الولايات الأمريكية

السبت 25/أبريل/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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احمد شريف

صورة سحابة زرقاء مخيفة تبدو تعلو فوق سماء مدينة تكساس الأمريكية، في مشهد غريب وغير مألوف.


وتظهر اللقطات سحابة تحوم وتتلوى فوق سماء بلدة فينوس.


وكانت للعاصفة، تتوهج باللون أزرق على الرغم من كون بقية السماء عبارة عن مزيج من اللون البرتقالي والرمادي.


وبحسب صحيفة ديلي ستار، نشر  مايكل، الذي التقط صورًا للمنظر المذهل ، الفيديو لقناة عبر قناة MrMBB333 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


وأوضح أن الفيديو تم تصويره في عيد الفصح الأحد (12 أبريل) ، قبل عدة أيام من ضرب الأعاصير القاتلة للعديد من الولايات الأمريكية بما في ذلك تكساس.

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