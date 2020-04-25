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أحمد موسى: لا توجد دولة تتفق مع أخرى على علاج كورونا.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 09:40 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا توجد دولة تتفق مع الأخرى على علاج فيروس كورونا، مضيفا:" هناك تضارب في التصريحات من مختلف الدول عن طريقة التعاطي مع فيروس كورونا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"وزارة الصحة أعلنت  تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر.

وأشر الإعلامي أحمد موسى ، إلى أن :"  الاعداد تتخطى حاجز الـ 200 ، والإجمالي يصل إلى 4319  والوفيات 307 حالات".

وتابع أحمد موسى:"  أمريكا تتحدث منذ شهر ونصف عن ادوية وعادت تقول أن تلك الأدوية تتسبب في وفاة المصابين".

واختتم الإعلامي أحمد موسى:" محدش عارف حاجة عن فيروس كورونا حتى الآن، ولا تتوفر معلومات مؤكدة 100% عنه"، مضيفا:"  محدش عارف الدواء الفعال لعلاج فيروس كورونا في العالم".

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