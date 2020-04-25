أحمد موسى: لا توجد دولة تتفق مع أخرى على علاج كورونا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا توجد دولة تتفق مع الأخرى على علاج فيروس كورونا، مضيفا:" هناك تضارب في التصريحات من مختلف الدول عن طريقة التعاطي مع فيروس كورونا ".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزارة الصحة أعلنت تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر.





وأشر الإعلامي أحمد موسى ، إلى أن :" الاعداد تتخطى حاجز الـ 200 ، والإجمالي يصل إلى 4319 والوفيات 307 حالات".





وتابع أحمد موسى:" أمريكا تتحدث منذ شهر ونصف عن ادوية وعادت تقول أن تلك الأدوية تتسبب في وفاة المصابين".



