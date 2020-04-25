دراما رمضان تحت الميكروسكوب .. فريق عمل للرصد والمتابعة يوميا .. ومسلسل الاختيار يحقق أعلى المشاهدات فى الحلقة الأولى.. وفحص إعلان قطونيل

غدا .. لجنة الشكاوى تناقش الاعمال الرمضانية

باللوائح القانونية الأعلى للإعلام يتصدي للمخالفات التلفزيونية

متابعات يومية للبرامج والمسلسلات التي تذاع في رمضان

حجب المادة الإعلامية أو 500 ألف جنيه غرامة للمخالفين

تطبيق المعايير والأكواد التي تضمن احترام المشاهد لعدم بث أي مواد مسيئة





يرصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، كافة الأعمال التى تعرض طوال شهر رمضان بشكل يومى.





وتناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعها غدا المخالفات التي تم رصدها بخصوص إعلان قطونيل التي يتم عرضة علي الفضائيات .





وقال صالح الصالحى عضو المجلس، مسلسل الاختيار فى الحلقة الأولى حقق أعلى المشاهدات.





وأضاف الصالحى ان مثل هذه المسلسلات نحتاجها الان فى ظل الأعمال التى خلت من الدراما طوال الفترة الماضية.



وتواصل لجان الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام تقييم كافة اعمال الدراما الرمضانية ، كما رصدت فى اليوم الأول نسب المشاهدة لمسلسل الاختيار بالإضافة الى كافة الأعمال.





وقال صالح الصالحى ان، مسلسل الاختيار فى الحلقة الأولى حقق أعلى المشاهدات.





وأضاف الصالحى ان مثل هذه المسلسلات نحتاجها الان فى ظل الأعمال التى خلت من الدراما طوال الفترة الماضية.



وتواصل لجان الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام تقييم كافة اعمال الدراما الرمضانية ، كما رصدت فى اليوم الأول نسب المشاهدة لمسلسل الاختيار بالإضافة الى كافة الأعمال.





من جانب آخر قال صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة ستفحص إعلان شركة قطونيل الجديد لشهر رمضان على أن يبدي كل عضو من أعضاء اللجنة رأيه، موضحًا أن اللجنة ستعلن توصيتها إذا تأكدت من وجود مخالفة بهذا الإعلان.



وأكد الصالحي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إن المجلس حريص كل الحرص على تطبيق أعلي مستويات كافة البرامج والإعلانات الخاصة بموسم شهر رمضان للمعايير والأكواد التي تضمن احترام المشاهد وعدم بث أو نشر أي مواد مسيئة.





وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيناقش الشكاوى الخاصة بإعلان " قطونيل" الذى قدمته الفنانة الأردنية ميس حمدان، مؤكدًا أن المجلس سيواجه أي تجاوزات باللوائح القانونية، موضحًا أن المجلس سيناقش بعض المخالفات التليفزيونية التي تم رصدها في أول وثاني أيام رمضان، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها منوهًا إلي أن كل الأعمال يتم رصدها بشكل منتظم، بالإضافة إلي إعداد تقارير حولها.





وأضاف المصدر، أن هناك بعض المخالفات التي تم رصدها في بعض الأعمال الدرامية وستتم مناقشتها في لجنة الدراما برئاسة مجدي لاشين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لجميع المسلسلات والبرامج المذاعة خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن العقوبات التي يفرضها المجلس قد تصل إلى حجب المادة الإعلامية أو الغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف جنيه.



كانت المهندسة مي محمود، عضو مجلس النواب ونائبة شباب الإسكندرية، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون الإعلام بشأن عرض إعلانات قطونيل عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان الكريم.





وطالبت النائبة، بضرورة وقف عرض إعلانات قطونيل وسرعة تدخل الجهات المعنية لأنها لا تتناسب مع تقاليد وأخلاقيات الشعب المصري وتستفز مشاعر المواطنين خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس " كورونا المستجد " وتطبيق عقوبة قانونية على الشركة لخدش الحياء لأهالينا في البيوت المصرية.







وأكدت النائية، أن إعلانات الملابس الداخلية التي تزايدت وتظهر في رمضان أصبحت متجاوزة ولا يجب استمرارها حيث أنه لابد من وقفها فورًا لأنها مستفزة ، كما أن هذا العام قد تجاوزت هذه الإعلانات كل الخطوط لذا لابد من وقفه مع جميع الإعلانات المسيئة للذوق العام عبر شاشات التلفزيون، موضحه أنه يوجد حالة من الغضب لكثير من المواطنين من إعلان شركة ملابس قطونيل والذي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة، فضلا عن بعض الحركات المستفزة لأهالينا في البيوت المصرية.







وأضافت النائبة، أن ما جاء في الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للشعب المصري ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتي جرمها القانون المصري وحدد عقوبة لها، مطالبة بضرورة اتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فورًا على جميع القنوات الفضائية وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين.









وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشكل لجان خاصة لمتابعة تلك الأعمال والتأكد من خلال عدد من الضوابط بأنها لا تخالف المعايير التى تم وضعها من أجل تقدم أعمال تتناسب مع جلال الشهر الكريم ومع حق المشاهد.





واستعد مرصد الإعلام بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى لرصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة وتحليلها، واعداد تقرير بتوصيات ورفعها الى المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، كما يتابع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى الأمومة والطفولة الأعمال طوال شهر رمضان .





وقال مجدى لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجانا وفرقا تستعد لمتابعة ورصد الأعمال الدرامية التى تعرض فى رمضان الكريم، ورصد المخالفات بشأنها.



وحول عقوبات المخالفين قال لاشين أنها تبدأ بالتحذير وفرض غرامات مالية ثم إيقاف العمل المخالف فى حال وجود مخالفة فجة ، مشيرا إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل القائمين على الأعمال الدرامية خلال رمضان الماضى والتزموا بازالة الألفاظ والمشاهد المخالفة.





وحول أبرز المعايير التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الأعمال الدرامية الرمضانية، أوضح "لاشين"، أنها تتلخص فى الالتزام بالكود الأخلاقي والمعايير المهنية والآداب العامة، واحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوى على المتعة والمعرفة، وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال فى المجتمع، والتزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات.