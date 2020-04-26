هنا شيحا تكشف عن مواعيد وقنوات عرض مسلسل شاهد عيان

نشرت الفنانة هنا شيحا بوستر جديدا لها لتعلن عن مواعيد وقنوات عرض مسلسل " شاهد عيان " على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".









وتفاعل معها العديد من متابعيها بالتعليقات وجاء أبرزها ما بين " الف مبروك يا حبيبتي بالتوفيق.. دور رائع ومتميز بالنجاح.. بالتوفيق ان شاء الله".





والمسلسل يعرض على قنوات النهار، النهار دراما، نايل دراما، صدى البلد، القاهرة والناس، ART حكايات 2، روتانا دراما، قناة الرؤيا وعبر منصة Viu.







