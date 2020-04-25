لعبة النسيان وفرصة تانية.. أيهما أجمل في فقدان الذاكرة ياسمين صبرى أم دينا الشربيني؟

أثارت كل من دينا الشربينى وياسمين صبرى حالة من الجدل الواسع بعد عرض اولى حلقات مسلسلهما "لعبة النسيان وفرصة تانية" حيث تعرض كل منهما الى حادث تسبب فى فقدان الذاكرة.

وتسبب هذا الربط بين النجمتين فى فتح مجال للمقارنة بينهما وايهما اجمل وافضل فى العمل وقصة فقدان الذاكرة.





المثير ان العملين تعرضا لعديد من الانتقادات اللاذعة بعد عرض الحلقة الاولى حيث انتقد الجمهور لعبة النسان بمشهد يجمع بين دينا الشربينى وطفلها حديث الولادة بعد ظهور طفل فى المشهد عمره شهر تقريبا.





وتعرضت ياسمين صبرى لأزمة بسبب الحلقة الاولى التى تعرضت فيها ياسمين صبرى الى حادث ودخلت المستشفى ورغم من ذلك ظهرت محافظة على مكياجها الهادئ.





يذكر ان ددينا الشربينى تقوم ببطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع محمود قابيل وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وهانى خليفة.





وتقوم ياسمين صبرى ببطولة مسلسل "فرصة تانية" والذى يشارك فى بطولته أحمد مجدى ودياب وهبة مجدى.