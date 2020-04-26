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تكنولوجيا

شاومى تصدر هاتفا بمستشعر كاميرا 150 ميجا بيكسل قريبا

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:02 ص
شاومى تصدر هاتف بمستشعر
شاومى تصدر هاتف بمستشعر كاميرا 150 ميجا بيكسل
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ندى على
أصبحت التكنولوجيا التى تتمتع بها الهواتف الذكية اليوم، في تقدم وتطور مستمر بشكل يجعل ماركات الهواتف والشركات المصنعة من إصدار أكثر من 10 هواتف في العام، كل هاتف بمواصفات مختلفة عن سابقه أو عن الذى يليه. 

وجزء كبير من التكنولوجيا الموجودة في الهواتف والتى تساعد على ترويجها وبيعها ربما فى دقائق ونفاد كمياتها بالكامل في الأسواق هى تقنيات الكاميرا المستعملة في هذه الهواتف. 


ووفقا لموقع   Pocketnow فإن شركة شاومى الصينية والتى أصبحت رائدة في السنوات الأخيرة، ستقوم بإصدار هاتف يحتوى على مستشعر  كاميرا يصل إلى 150 ميجا بيكسل، وهو مستوى لم تصل إليه أى كاميرا هاتف حتى الآن. 

وشركة شاومى هى أول شركة تقوم بادراج كاميرا تصل إلى 108 ميجابيكسل في هواتفها، وكانت قدمتها العام الماضى، ومن المفترض أن شاومى الكاميرا التى تحتوى على مستشعر  150 ميجا بيكسل في النصف الثانى من العام أو مع نهاية العام الحالى . 

وكانت شركة سامسونج الكورية الجنوبية كشفت أنها تعمل عل تصنيع مستشعر كاميرا بقدرة 600 ميجابيكسل، يستطيع التفوق على العين البشرية.


شاومى تصدر هاتفا بمستشعر كاميرا 150 ميجا بيكسل قريبا
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