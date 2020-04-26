بعد أنباء كاذبة عن وفاته .. رئيس كوريا الشمالية يستأنف نشاطه.. تفاصيل

قال الراديو الرسمي الكوري الشمالي صباح اليوم، الأحد، إن الزعيم كيم جونغ أون شكر عمال وموظفين كوريين، في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي بعد ورود أنباء عن مرضه ووفاته.









وقالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية رينهاب أن الخبر الصباحي لم يذكر الصيغة التي أرسل فيها الزعيم الكوري رسالة الشكر. بحسب قناة روسيا اليوم.









وقالت الإذاعة إن "الرفيق كيم جونغ أون نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون".





بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت اللجنة المركزية للنقل أن زعيم كوريا الشمالية تلقى يوم الخميس برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم جونغ أون لروسيا.





وكانت تقارير إعلامية متضاربة قد تحدثت عن وفاة الزعيم الكوري الشمالي، فيما نفت جمعية الصداقة الكورية هذه الأنباء.





وقال رئيس جمعية الصداقة الكورية، ليخاندرو كاو دي بينوس ، إن الأنباء المتداولة عن وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وتدهور حالته الصحية "غير صحيحة وخبيثة".



وقال ليخاندرو كاو دي بينوس في تغريدة على تويتر نقلتها وكالة "بلومبيرج" إن المعلومات بشان الحالة الصحية الخطيرة لـ كيم جونج أون غير صحيحة وخبيثة.









