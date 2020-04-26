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تكنولوجيا

طريقة ذكية لعرض إشعارات الهاتف على الكمبيوتر واللاب توب

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:02 ص
طريقة ذكية لعرض إشعارات
طريقة ذكية لعرض إشعارات الهاتف على الكمبيوتر واللاب توب
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شيماء عبد المنعم
في ظل انتشار فيروس كورونا، ومع إجراءات التباعد الاجتماعي واضطرار بعض الأشخاص إلى العمل من المنزل، يصعب على البعض منهم استخدام الهاتف الذكي ومتابعة العمل أمام شاشة الكمبيوتر في نفس الوقت.

ووفقا لما ذكره موقع "gadgetsnow"، يؤدي تجاهل العديد من الإشعارات التى يمكن أن تحتوى رسائل مهمة فى بعض الأحيان، وعدم الرد عليها إلى حدوث بعض المشاكل أو التأخير في متابعة عملاء الشركة, لذا إذا كنت تمتلك هاتفا ذكيا يعمل بنظام أندرويد و حاسوب يعمل بنظام ويندوز 10، فيمكنك الاستفادة من مزامنة الإشعارات بين الجهازين.


تسمح شركة مايكروسوفت الأمريكية، لمستخدميها بمشاهدة جميع إشعارات هواتفهم الذكية على جهاز الكمبيوتر، لذلك تجنب تصفح الهاتف في كل مرة يصل إشعار، حيث يمكنك عرضها على جهاز الكمبيوتر باستخدام الخطوات التالية:

1. افتح متجر جوجل بلاي Google Play، وقم بتنزيل تطبيق Your Phone Companion، على هاتفك.

2. بعد تثبيت تطبيقYour Phone، قم بفتحه ومنحه الأذونات المطلوبة.

3. بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول بنفس حساب مايكروسوفت المستخدم في نظام التشغيل ويندوز 10.

4. بمجرد الانتهاء من ذلك، افتح التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وسوف يقوم تلقائيًا بالبحث عن الهاتف المتصل بنفس عنوان البريد الإلكتروني.

5. بعد اتمام هذه الخطوة من الآن فصاعدًا، ستتلقى جميع الإشعارات من هاتفك الذكي مباشرة على شاشة الكمبيوتر.
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