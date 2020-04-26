ليه تقبلوا بالمهانة.. نجم الزمالك السابق يشن هجوما عنيفا على ضيوف رامز جلال





وكتب محمد عبد الواحد، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "بصراحة عيب جدا على كل الفنانين ونجوم الكرة ظهورهم وبهدلتهم في برنامج رامز جلال علشان شوية فلوس".





وأضاف: "مع احترامي لكم انتم مش محتاجين فلوس سيبوا الكلام ده لواحد غلبان ومحتاج للفلوس علشان يعالج بيها حد عزيز عليه فبيضطر يقبل بالمهانة، مع إني رافض للمبدأ من الأساس بس ده على الأقل هيبقى عنده عذر، لكن انتو مفيش أي عذر ليكم إنكم تقبلو بالمهانة والتهزيق".





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج مشاهير الفن والكرة للمشاركة في برنامج باسم "الحقيقة"، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.









شن محمد عبد الواحد، نجم نادي الزمالك السابق، هجوما عنيفا على ضيوف برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال.