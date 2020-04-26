الأسباب الحقيقية وراء سوء الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

زعم الخبراء أن تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يرجع إلى عاداته الغذائية الدسمة.





وبحسب صحيفة ديلي ستار، تعرض الزعيم الكوري الشمالي شائعات تفيد بشأن سوء صحته لمدة أسبوع ، وذلك بعد أن غاب كيم عن الاحتفالات الوطنية لجده.





وأثارت قناة إخبارية مدعومة من هونج كونج ، HKSTV ، نظريات وفاة كيم بعد أن نشر نائب مديرها ، تشينج فنج ، خبر وفاته في تطبيق المراسلة الصيني Weibo.





ذكرت وسائل الإعلام اليابانية لاحقًا أن كيم كان في "حالة غيبوبة" ، واشارات تقارير أخرى غير مؤكدة إلى أنه قد يكون في حالة خطيرة بعد إجراؤه جراحة القلب.





في وقت سابق اليوم ، أكد دومينيك راب أن حكومة المملكة المتحدة تراقب الوضع لكنها قالت إنها لم تتمكن من التحقق من التقارير الدولية.





في عام 2015 ، تحدث الطاهي الشخصي لوالد كيم ، كينجي فوجيموتو ، إلى صحيفة ديلي ميل عن عادات تناول الطعام الدسمة للزعيم كيم.





قال الطاهي أنه اعتاد على "صنع السوشي للجنرال مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.





ويعرف عن قائد كوريا الشمالية بأنه مدخن شره للغاية، علاوة على ولعه على شراب شامبانيا، حيث كان يتناول زجاجتين منه في جلسة الواحدة بالإضافة إلى شراب ١٠ زجاجات من مشروب الطاقة.





وأوضح الطاهي فوجيموتو إن الزعيم الكوري كان يتناول مأدوبة من أشهى الأطباق مثل شرائح لحم البقر كوبي وحساء زعانف سمك القرش.







