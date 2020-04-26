محافظ بني سويف يتابع موقف المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.. مجمع الصناعات بمنطقة بياض العرب ومشروع تطوير كورنيش النيل الأبرز

محافظ بني سويف:

الالتزام بالمواعيد ونسب التنفيذ المحددة للأعمال

مشروع بياض العرب على مساحة 70 فدانًا ويضم 20 هنجرًا بإجمالى 266 وحدة صناعية

تنفيذ 90 % من خطة الطرق لهذا العام













تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع الجهات التنفيذية المعنية، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ، حيث ناقش نسب التنفيذ حسب التوقيتات المحددة ، والمعوقات التي قد تواجه سير الأعمال، وإجراءات تذليلها، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





شدد محافظ بني سويف على الالتزام بالمواعيد ونسب التنفيذ المحددة للأعمال ، مع ضرورة رفع تقرير بشكل دوري يتضمن نسب التنفيذ الجديدة ، والمعوقات إن وجدت ، مشيرا إلى أنه يتم متابعة المشروعات ميدانيا من خلال لجان متابعة من المحافظة ، مع ضرورة توفير البيانات الدقيقة للجان ليتم تقييم الأعمال بأول ، ومؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.





ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ،حيث يجري حاليا تنفيذ المراحل النهائية للمشروع، إذ يجرى تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع، الذى يأتى ضمن مشروع البرنامج الرئاسى الذى يهدف لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد لكافة القطاعات الاقتصادية، تشمل الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها، ويقام المشروع ببنى سويف على مساحة 70 فدانًا، ويضم 20 هنجرًا، بإجمالى 266 وحدة صناعية بمساحات مختلفة، مخصصة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل أنشطة غذائية وكيماوية وهندسية.





وأوضح محافظ بنى سويف أن مشروع المجمعات الصناعية طرحه الرئيس السيسى يهدف إلى إقامة منشآت للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب .





وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروع إصلاح منظومة الصرف الصحى والصناعى بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال إصلاح المنظومة بتكلفة 164 مليون جنيه، والتى تتضمن تنفيذ حل دائم ونهائى للمشكلة من خلال تأهيل محطة المعالجة وتنفيذ محطة الرفع الخاصة بمحطة المعالجة والتوسع فى الأعمال الزراعية، حيث تم إسناد الأعمال للهيئة العربية للتصنيع، لاستيعاب 21 ألف متر مكعب من مياه الصرف بفائض يصل إلى 11 ألف متر مكعب عن ناتج المنطقة من مياه الصرف ،إذ بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 40% .





كما أوضح اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة المياه أنه تم نهو المرحلة الأولى وافتتاحها بتكلفة 45 مليون جنيه، والتى تضمنت تنفيذ حل عاجل وسريع للسيطرة على المشكلة، حيث تم إنشاء محطة رى ووحدة فلاتر، ومد خطوط شبكات رى بالتنقيط وزراعة أكثر من 200 فدانا طبقا للكود المصري، وذلك بزراعة نباتات وأشجار الجوجوبا ونخيل الزينة التى تتميز بقيمة إقتصادية كبيرة، وهو ما يمثل قيمة مضافة أخرى ستسفر عنها الحلول التى نفذتها المحافظة لمواجهة مشكلة المزمنة كانت لها تداعيات سلبية على الاستثمار والمناطق السكنية القريبة منها.





وبالنسبة للموقف التنفيذى لأعمال مشروع كوبري ميدان الشهداء، والجاري تنفيذه، حيث ناقش المحافظ معدلات التنفيذ والنسب المنفذة على أرض الواقع والعقبات التي تم تذليلها من خلال خطة التنفيذ التي أشرف على إعدادها بنفسه، مستفسرا عن ماتم تنفيذه حاليا من الأعمال ، نظرا لأهمية الكوبري الحيوية للمنطقة ، والذي يبدأ مساره بجوار شبكة الكهرباء أمام عمر أفندي مارًا بالطريق المؤدي للمزلقان السكة الحديد ثم يعلو السكة الحديد وترعة الإبراهيمية في اتجاه موازي لشارع بورسعيد وينتهى أمام البنك الزراعي المصري "بنك التنمية والائتمان الزراعي"،وسيكون من اتجاه واحد يضم حارتين من 8 إلى 9 متر ويبدأ من ميدان المديرية حتى شارع بورسعيد .





وفيما يتعلق بمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة لتطوير الكورنيش ورفع كفاءته واستعادة الشكل الجمالي والحضاري ، حيث يجري حاليا الانتهاء من تطوير الجزء العلوي ، وسيتم البدء في تطوير الحزء السفلي لتنفيذ تصميم أشرف المحافظ شخصيا على تنفيذه واجراء التعديلات عليه عبر اجتماعات متكررة مع المختصيين .





وناقش المحافظ مع المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق الموقف التنفيذي لخطة رصف واعادة رصف الشوارع والطرق ، حيث أوضح مدير عام الطرق أن تم تنفيذ 90 % من خطة الطرق لهذا العام ، والتي تتضمن رصف واعادة 32 طرق ، و17 شارع باجمالي تكلفة 108 مليون جنيه ، وبأطوال 54 كم .





كما تابع المحافظ مع السكرتير المساعد سير أعمال تطوير مشروع الدواجن بالمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه،التي تشمل رفع كفاءة المشروع وتطوير البنية الأساسية للمرافق وإنشاء عنابر جديدة ،بجانب توفير قطع غيار وعلف للمخزون الاستراتيجي في حالة الطوارئ ،حيث تم رفع كفاءة الطرق والممرات الداخلية بالمشروع بعد رصفها، بهدف تسهيل حركة الدخول ، فيما تتم حاليا أعمال إنشاء عنبرين جديدين أوتوماتيك على أحدث مستوى بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف فرخ طائر، ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروع .