وصية هامة من اللواح أول شهداء الجيش الأبيض.. تعرف عليها

قالت إسراء اللواح ، نجلة الشهيد الطبيب أحمد اللواح، أول شهداء الجيش الأبيض في مصر، إنها ووالدتها فوجئتا باتصال أحد زملاء والدها، ويعمل أستاذ تحاليل بجامعة الأزهر، يخبرهما بأنه تلقي رسالة من الشهيد قبل وفاته تتعلق بإدارة معمل التحاليل فى محافظة بورسعيد الذي يمتلكه الشهيد.









وأضافت "إسراء"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن "الشهيد عندما شعر باقتراب لقاء ربه أرسل لزميله يطلب منه استئناف العمل بالمعمل تحت إدارته إذا فارق الشهيد الحياة نتاج المرض اللعين".









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ولفتت نجلة الشهيد إلى أنها شعرت بأعراض المرض عقب إصابة والدها لقربها الشديد منه، وأن والدها أجرى أشعة بينت وجود تليف شديد بالرئتين بوضع متأخر يوضح تمكن الفيروس وتحوره داخل أجهزة جسمه عقب الإصابة.









وأكدت "إسراء"، أنها لم تذهب إلى المعمل قبل إصابة والدها بأسبوع، وأنهما علما بالإصابة عقب اتصال مستشفى الحميات لتخبر والدتها بأنهم استقبلوا 3 حالات إيجابية تعاملت معه بالمعمل، وأجرت العديد من التحاليل.









ونوهت نجلة الشهيد، بأن والدها تيقن من إصابته من أحد الأشخاص بين الثلاثة المصابين حدده منفردًا لأنه جالسه وتحاورا معا لفترة كبيرة.









وقالت نجلة اللواح إن أصعب لحظات حياتها كانت عندما علمت بوفاة والدها بعد وصولها لمستشفى العزل بساعة واحدة حيث لم تتمكن من لقائه كونه كان محتجزا بالرعاية الحرجة وهى دخلت غرفة عزل عادية.









وأشارت إسراء اللواح إلى أن وصول والدتها هون عليها العزل بعد أن احتجزا معا في غرفة واحدة طول فترة عزلهما حتى غادرت الأم منذ أيام وكانت مازالت نتائج تحاليلها إيجابية برغم انها دخلت قبل والدتها.









وشددت إسراء اللواح على أن خروج والدتها وشفائها كان دافعا معنويا إيجابيا لها ساعدها علي الشفاء فجاءت المسحة 9 و10 سلبيتين وهو ما كان تسبب للسماح لها باللحاق بوالدتها لإكمال فترة العلاج في العزل المنزلي.





ووجهت اسراء اللواح الشكر والتقدير إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي ما بذله من جهود لرعايتها وأسرتها وشقيقها الأصغر منذ دخولها ووالدتها العزل ومن قبلهما وفاة والدها الشهيد.