AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب كورونا.. تخصيص رحلتي أتوبيس يوميا على خط الداخلة القاهرة

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:50 م
رحلة اتوبيس
رحلة اتوبيس
Advertisements
منصور ابوالعلمين

 أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تسيير رحلتي أتوبيس نقل عام على خط الداخلة القاهرة يوميا وذلك للتيسير على المواطنين والمجندين من أهالي المركز على أن يجري تخفيض عدد الركاب بنسبة 50% لكل رحلة وأن تلتزم الشركة بتوفير المطهرات والكمامات للركاب وذلك في إطار الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

وفى سياق متصل، أكد الزملوط، اليوم، في بيان، أنه سيتم تشغيل بوابة التعقيم بمدخل مستشفى الداخلة العام، لتعقيم المترددين عليها بعد أن ظهرت حالات إصابة لعدد من الطاقم الطبي بالمستشفى، وجرى تحويلها إلى مستشفى طوارئ وغلقها جزئيا لحين الانتهاء من تنفيذ مستشفى حجر صحى بمستشفى الصدر والحميات بالداخلة.

أضاف المحافظ، أنه جرى غلق مستشفى الداخلة بشكل جزئي والإبقاء على عمل أقسام الغسيل الكلوي والطوارئ والحوادث وحضانات الأطفال فقط، مع استمرار فحص جميع الأطقم الطبية من خلال جهاز الـPCR، بمركز الخارجة وهناك مساعي في الفترة الحالية لتوفير جهاز مماثل في مركز الداخلة.

وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، صباح اليوم الأحد، في بيان إعلامي، عن وفاة الحالة الثانية إثر إصابتها بفيروس كورونا وإجمالي الحالات الإيجابية لـ 14 حالة للفيروس بمركز الداخلة.

اقرأ أيضا:

بعد إصابة 13 حالة بالفيروس.. تفاصيل وتطورات أزمة كورونا داخل مستشفى الداخلة العام

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحافظة الآمنة من كورونا.. استلام جهازين لتحاليل الدم بمستشفى الخارجة

بسبب كورونا.. سحب 39 عينة من الطاقم الطبي بمستشفى الداخلة في الوادي الجديد

ارتفاع إصابات كورونا لــ 13 حالة ووفاة سيدة فى الوادي الجديد

بسبب العواصف.. سقوط 3 أبراج كهرباء بـ الوادي الجديد

بعد وفاة أول سيدة مصابة بـ كورونا فى الوادي الجديد.. غلق جزئى لمستشفى الداخلة

بعد إصابة 13 حالة بالفيروس.. تفاصيل وتطورات أزمة كورونا داخل مستشفى الداخلة العام

ترشيحاتنا

بعد إعلان قطونيل .. الأعلى للإعلام يرصد برنامج رامز مجنون رسمي

الحقني يا أحمد و سيد الرجالة.. 10 صور لـ ياسمين صبري مع زوجها أبو هشيمة بعد مقلب رامز

توفي أم مازال على قيد الحياة .. تفاصيل من حياة كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية المرشحة لخلافته

يواصل ضرباته لـ الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

محمد فضل: سأدعم حسام غالي رئيسا لـ النادي الأهلي.. فيديو

بيان صوتي عاجل من وزير التعليم للرأي العام بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور

بـ المموه.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار برفقته

تعرف على أكثر 5 سيارات تعرضا للسرقة في أمريكا .. صور