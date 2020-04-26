بسبب كورونا.. تخصيص رحلتي أتوبيس يوميا على خط الداخلة القاهرة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تسيير رحلتي أتوبيس نقل عام على خط الداخلة القاهرة يوميا وذلك للتيسير على المواطنين والمجندين من أهالي المركز على أن يجري تخفيض عدد الركاب بنسبة 50% لكل رحلة وأن تلتزم الشركة بتوفير المطهرات والكمامات للركاب وذلك في إطار الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

وفى سياق متصل، أكد الزملوط، اليوم، في بيان، أنه سيتم تشغيل بوابة التعقيم بمدخل مستشفى الداخلة العام، لتعقيم المترددين عليها بعد أن ظهرت حالات إصابة لعدد من الطاقم الطبي بالمستشفى، وجرى تحويلها إلى مستشفى طوارئ وغلقها جزئيا لحين الانتهاء من تنفيذ مستشفى حجر صحى بمستشفى الصدر والحميات بالداخلة.

أضاف المحافظ، أنه جرى غلق مستشفى الداخلة بشكل جزئي والإبقاء على عمل أقسام الغسيل الكلوي والطوارئ والحوادث وحضانات الأطفال فقط، مع استمرار فحص جميع الأطقم الطبية من خلال جهاز الـPCR، بمركز الخارجة وهناك مساعي في الفترة الحالية لتوفير جهاز مماثل في مركز الداخلة.

وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، صباح اليوم الأحد، في بيان إعلامي، عن وفاة الحالة الثانية إثر إصابتها بفيروس كورونا وإجمالي الحالات الإيجابية لـ 14 حالة للفيروس بمركز الداخلة.

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