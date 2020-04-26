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شاهد.. نصيحة الزعيم عادل إمام لـ طارق الإيباري خلال تصوير مسلسل فلانتينو

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:58 م
عادل إمام
عادل إمام
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محمد حليم قنديل

قال الفنان طارق الإبياري, إن دوره في مسلسل فلانتينو مع الفنان عادل إمام لم يكن سهلا بالنسبة له ولكنه قام بتجسيد الشخصية المطلوبة في السيناريو بالضبط.

وأضاف الفنان طارق الإيباري خلال تصريحات تليفزيونية, أن أيمن بهجت قمر كان كاتب ورق المسلسل بشكل جيد جدا  مما ساعده في إتقان دوره جيدا.

وتابع طارق الإيباري, أن الدور الذي قام بتجسيده في مسلسل فلانتينو كان أحداثه كثيرة جدا وخاصة أن الدور يدور حول شاب لديه متلازمة فقد التذكر.

وأوضح طارق الإبياري, أنه ذاكر الدور في منزله كثيرا وشاهد فيديوهات كثيرة لأشخاص لديهم متلازمة فقد التذكر حتى يستطيع أن يؤدي الدور كما يجب أن يكون.

وأشار إلى أنه, يحب الفنان عادل إمام ويحب جميع أعماله الفنية مشيرا إلي أن الزعيم أعطاه نصيحة أثناء التصوير قائلا "خلي بالك لما تتفرج على التمثيل في الأفلام الاجنبي هتلاقي التمثيل كله في العينين والبوق".

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