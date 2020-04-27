مؤمن سليمان: نجم صن داونز طلب مني الانضمام لـ الزمالك

كشف مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك السابق، النقاب عن حديثه مع لياندرو كاسترو نجم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.





وقال مؤمن في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "بعد مباراتنا أمام صن داونز في القاهرة والملعب كان ممتلئا بالجماهير بـ 80 ألف مشجع وكانت أجواء أوروبية، في عز فرحة الفريق الجنوب إفريقي أتى لي كاسترو وهمس في أذني قائلا (يا كابتن أرغب في اللعب للزمالك)".



