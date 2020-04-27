AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مؤمن سليمان: نجم صن داونز طلب مني الانضمام لـ الزمالك

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
كشف مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك السابق، النقاب عن حديثه مع لياندرو كاسترو نجم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال مؤمن في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "بعد مباراتنا أمام صن داونز في القاهرة والملعب كان ممتلئا بالجماهير بـ 80 ألف مشجع وكانت أجواء أوروبية، في عز فرحة الفريق الجنوب إفريقي أتى لي كاسترو وهمس في أذني قائلا (يا كابتن أرغب في اللعب للزمالك)".

وأضاف: "أبلغت الإدارة بهذا الأمر، وأكدت أنه لاعب جيد ونحن نتابعه بحكم أننا سنواجههم، وفوجئت أن اللاعب هو الذي يطلب الانضمام للزمالك، وأعطيت له الملف بالكامل، ولم تكتمل الصفقة لأنني لم أستمر مع الفريق لشهر يناير، ولو كنت أكملت مهمتي مع الزمالك لكنت تعاقدت معه،  لأنه لاعب ممتاز".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤمن سليمان يكشف عن لاعب يحاول الأهلي والزمالك ضمه

كواليس مفاوضات الاهلي مع نجم صن داونز.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سيد الرجالة .. أول تعليق من ياسمين صبري على زواجها من أبوهشيمة

اخبار النادي الاهلي اليوم.. مبلغ هائل لشراء رمضان صبحي.. وحسام غالي إلى رئاسة القلعة الحمراء

محمد إمام يحضر مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور.. تفاصيل

أهم الأخبار.. ياسمين صبري تكشف مفاجأة حول علاقتها بـ أحمد أبو هشيمة.. وتسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

النيابة العامة: حبس سما المصري لنشرها فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية

البرنس طلع حرامى.. الجمهور يتهم محمد رمضان بالسرقة من تامر حسني.. تفاصيل

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. فايلر يعمق جراح كهربا في الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

اخبار النادي الاهلي اليوم.. مبلغ هائل لشراء رمضان صبحي.. وحسام غالي إلى رئاسة القلعة الحمراء

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على قناة النادي.. تأجيل ملف التجديد للاعبين

مدير التعاقدات بالنادي الأهلي: صالح جمعة مؤهل للتواجد بالزمالك.. فيديو

مؤمن سليمان يكشف عن لاعب يحاول الأهلي والزمالك ضمه

بسبب أكرم توفيق.. مجدي عبد الغني يوجه رسالة لـ فايلر.. فيديو

الكلام على إيه النهاردة.. عودة الدوري ومرتضى يقاطع قناة الزمالك والأهلي يتمسك برمضان صبحي

وكيل سيرينو يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي ورأيه في رمضان صبحي ومعلول.. فيديو

محمد فضل: سأدعم حسام غالي رئيسا لـ النادي الأهلي.. فيديو

هشام يكن يخرج عن صمته: خلافي مع مصطفى يونس كان بسبب محمد صلاح

كواليس مفاوضات الاهلي مع نجم صن داونز.. تفاصيل

الكاف يفاضل بين 3 مواعيد لإقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

استغلي الحظر.. بمكون واحد احصلي على بشرة صافية وناعمة في أقل وقت

جديد وخفيف.. طريقة عمل الفول بالصلصة خطوة بـ خطوة