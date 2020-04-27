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أخبار البلد

أمطار وشبورة في رابع أيام رمضان.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:43 ص
الأرصاد تكشف عن
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يكون حالة الطقس اليوم ، الاثنين، الذي يوافق رابع أيام رمضان، على القاهرة والوجه البحري، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائيه كثيفة صباحا والرياح معتدلة.

وتكون حالة الطقس على سواحل البلاد، معتدلة نهارا شديدة البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على محافظات شمال الصعيد وحار على الجنوب منها، تصاحبه شوائب عالقة ورياح خفيفة.


ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم ، 30 للعظمى و16 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى و15 للصغرى، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى و20 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى و16 للصغرى وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى و20 للصغرى.
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