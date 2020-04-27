أخبار الرياضة.. إصابة المدير الإداري السابق بنادي بنها بفيروس كورونا.. والأهلي يتفاوض مع نجم صن داونز

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:









كشف إيدسون جواو وكيل جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صن داونز، عن كواليس مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.





نفي هشام يكن لاعب المنتخب المصري والزمالك السابق ، وجود خلافات مع مجلس

إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور.





كشف مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك السابق، النقاب عن حديثه مع لياندرو كاسترو نجم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.





تحدث هيثم عرابي مدير لجنة التسويق السابق بالنادي الأهلي، عن رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للمارد الأحمر عن أروقة القلعة الحمراء.





أعلن نادي بنها، إصابة مصطفي عطوة كابتن الفريق والمدير الاداري السابق للفريق الاول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد وسيتم نقله إلى مستشفى العزل.





انتقد مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب موقفهم من قضية محمود عبدالمنعم كهربا.



