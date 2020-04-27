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اقتصاد

دويتشه بنك يفوق توقعات الأرباح ويحذر بشأن مصدات رأس المال

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:26 م
دويتشه بنك
دويتشه بنك
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رويترز


فاق دويتشه بنك توقعات الأرباح للربع الأول من العام لترتفع أسهمه على الرغم من تحذير البنك الألماني من أنه قد لا يحقق هدفه لمتطلبات رأس المال هذا العام، إذ يمدد ائتمانا وتزداد عمليات التعثر في السداد بسبب جائحة كوفيد-19.

 

وفي بيان لم يكن مقررا في وقت متأخر الأحد، قال دويتشه بنك إنه يتوقع تحقيق صافي دخل فصلي بقيمة 66 مليون يورو (71.42 مليون دولار) من إيرادات 6.4 مليار يورو. وبلغت المخصصات لخسائر الائتمان 500 مليون يورو، وهو ما يفوق ثلاثة أمثالها قبل عام.

 

وقال دويتشه بنك إنه سيقدم التفاصيل الكاملة للنتائج يوم الأربعاء كما كان مخططا.

 

كان محللون قد توقعوا أن يسجل البنك خسارة صافية في الربع وإيرادات بقيمة 5.7 مليار يورو. وتشير الأرقام إلى أن إيرادات دويتشه، شأنه شأن منافسيه في وول ستريت، حصلت على دفعة من زيادة في التداول، إذ تقلبت الأسواق بشكل كبير.

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