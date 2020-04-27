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حرب النجوم والخارجية الإسرائيلية.. غضب عارم بسبب مشهد في مسلسل النهاية.. عادل إمام يلقنهم درسا في فرقة ناجي عطا الله.. وحارة اليهود يكشف حقيقتهم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:31 م
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
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أحمد إبراهيم
مسلسل النهاية يغضب الخارجية الإسرائيلية بسبب مشهد تحرير القدس 
حارة اليهود يكشف حقيقة إسرائيل


أثار هجوم الخارجية الإسرائيلية على مسلسل "النهاية"، حالة من الجدل الواسع بسبب مشهد يحث على تحرير القدس، وهو الأمر الذى دفع إسرائيل للرد فى بيان غاضب.

وجاء البيان فيه : "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ 41 عامًا".

وهجوم الخارجية الإسرائيلية على المسلسلات المصرية، أمر غير جديد حيث تعرض عدد من الأعمال الأخرى لنفس الهجوم ونرصد أبرز الأعمال التى تعرضت لهذا الأمر. 


النهاية
وكان المشهد المثير لغضب إسرائيل ما جاء في أحداث الحلقة الأولى ظهور أطفال في عام 2120 يتلقون دروسًا حول الحرب لتحرير القدس ويقول المدرس ضمن الحلقة: «عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود اندلعت الحرب والتي سميت حرب تحرير القدس.. كما أن الحرب انتهت سريعا وأدت إلى دمار إسرائيل قبل مرور 100 عام على تأسيسها».

وفي بيانها أبدت الخارجية الإسرائيلية، غضبها الشديد من محتوى الحلقة ووصفته بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ 41 عامًا".

حارة اليهود
كان مسلسل "حارة اليهود" له نصيب أيضا ، حيث تعرض الى هجوم من قبل الخارجية الاسرائيلية وهاجمت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية على فيس بوك مسلسل "حارة اليهود" لمنة شلبي وإياد نصار.

وجاء في بيان السفارة: «لقد شعرنا باﻷسف الشديد خلال متابعتنا لمسلسل حارة اليهود كما أن المسلسل بدأ يأخذ مسار سلبي وتحريضي ضد دولـة إسرائيل.. المسلسل استخدم الشخصيات الإنسانية ليهود الحارة كقناع ليعادي إسرائيل وكأنها عدو وحشي يريد أن يفتك بالجميع».

فرقة ناجي عطا الله
وكان لمسلسل "فرقة ناجى عطا الله" تأثير كبير حيث تسبب فى غضب عارم لدى السفارة الإسرائيلية كاشفة عن العبارات التى اغضبتها والتى جاءت على لسان الفنان عادل إمام منها "تجمدوا أرصدتي ده انا صايع قوي واطربقها فوق إسرائيل» ولم تكن العبارة السابقة فقط مثار غضب إسرائيل بل سبقها جملة حوارية بين ناجي عطا الله وصديقه الإسرائيلي رافي حينما كان يشتكي الأخير من خيانة زوجته ليرد عليه ناجي عطا الله في إشارة منه لجهاز تجسس وضعه رافي لزوجته قائلًا: "لو كل زوج في إسرائيل معاه بتاع صغير زي دا إسرائيل كلها هتولع في بعض".

مسلسل فارس بلا جواد
أثار مسلسل "فارس بلا جواد" للفنان محمد صبحي والذي يعد أشهر الأعمال الدرامية حالة من الجدل الواسع حيث التي أغضب إسرائيل بعد عرضه عام 2002 والذي كانت تدور أحداثه حول «برتوكولات حكماء صهيون» والتي كشفت أطماع الإسرائيليين في المنطقة والتي تحقق منها الحرب على العراق من خلال إعلانها السيطرة على الفرات .

ووقتها طلبت إسرائيل في عهد مبارك حذف 147 مشهدًا من المسلسل ووفق لتصريحات صحفية سابقة للفنان محمد صبحي أكد خلالها أنه طُلب منه حذف هذه المشاهد حرصًا على المصالح العليا للبلاد وهو ما أثار حفيظة صبحي واستقر على حذف 40 مشهدًا فقط.
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