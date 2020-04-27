بتكلفة 19 مليون جنيه.. إحلال وتجديد شبكات الكهرباء في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المتوسط بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى والمدن بالمحافظة بتكلفة مالية بلغت 19 مليونًا و93 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة إسماعيل أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.





وأشاد محافظ كفر الشيخ، بإنجازات قطاع الكهرباء بمراكز ومدن وقري المحافظة، لتطوير ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان تتوازي مع جميع المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء، مما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية.



ومن جانبها، قالت المهنسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، إن الأعمال تضمنت تجديد شبكات الجهد المتوسط على مغذى فرش بركات وتفريغة سلامون وأبو شنب، إحلال مغذى السخاوى بعدد 22 برجًا وعمودًا و 7000 كجم موصلات الومنيوم بمركز ومدينة سيدى سالم ليستفيد منها أهالى فرش بركات والسخاوى والقرى المحيطة بتكلفة مالية 612 ألف جنيه.





وأضافت، أبوكيلة، تضمنت إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط وكابلات مغذى ريف الرياض وكابلات دخول لوحة توزيع الرياض وكابلات مغذى الوزارية 2 وكابلات مغذى الوزارية 3 بمركز ومدينة الرياض ليستفيد منها أهالى الرياض بتكلفة مالية مليون و 384 ألف جنيه، إحلال مغذيات دخول 11 و 16 وإحلال وتجديد مغذى 7،4،3،1 وإحلال كابلات مغذى المستشفى.



