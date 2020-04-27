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اقتصاد

تراجع أسعار النفط بسبب العقود الآجلة الأمريكية وفائض المعروض

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:35 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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وكالات
تراجعت أسعار النفط الاثنين الموافق 27 إبريل 2020،، وذلك وسط مؤشرات على امتلاء طاقة التخزين العالمية سريعا، وانهيار الطلب جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 20".

وقادت الخسائر العقود الآجلة للنفط الأميركي، التي انخفضت أكثر من دولارين للبرميل بسبب المخاوف من قرب وصول طاقة التخزين في مركز كوشينغ في أوكلاهوما للطاقة القصوى، وفقا لما ذكرته رويترز.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركي إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل مقتربة من مستواها القياسي على الإطلاق عند 535 مليون برميل الذي سجلته عام 2017.

وانخفضت العقود الآجلة لـخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 2.05 دولار أو 12.1 بالمئة إلى 14.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0638 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام برنت 1.08 دولار، نحو 5 بالمئة، ليستقر عند 20.36 دولار للبرميل، مع العلم أن عقود يونيو لخام برنت تنتهي يوم الخميس.

وسجلت التعاملات الآجلة على النفط خسائر للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وانخفضت في 8 من الأسابيع التسعة السابقة، وأنهى برنت الأسبوع منخفضا نحو ‭24‬ بالمئة، بينما فقد خام غرب تكساس 7 بالمئة.
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