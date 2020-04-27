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اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات في رابع أيام شهر رمضان.. تفاصيل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:28 م
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
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مايكل عياد
تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين 27-4-2020 "رابع أيام شهر رمضان"، بواقع 4 جنيهات للجرام، ليسجّل سعر الذهب للجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 748 جنيهًا، بعد أن سجّل نحو 752 جنيهًا أمس.


ويُقدّم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الإثنين، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر

جاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 853 جنيهًا إلى 855 جنيهًا.
يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 782 جنيها إلى 784 جنيها
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 746 جنيها إلى 748 جنيها
ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 639 جنيها إلى 641 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.
ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 497 جنيها إلى 499 جنيه.
ويتراوح سعر الجنيه الذهب 5,984 جنيها بعد أن كان أمس 6000 جنيه، يزن 8 جرامات.
 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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