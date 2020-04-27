مسلسل عمر ودياب الحلقة 4 .. عصابة تخطف مصطفى خاطر وعلي ربيع لسرقة الذهب

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل عمر ودياب المعروض على قناة on e، بقيام علي ربيع ومصطفى خاطر بالذهاب إلى الشركة لإخبارهم بما حدث ووفاة عبد الله مشرف قبل أن يوقع على استلام الـ ٥ ملايين جنيه، وأنهت الشركة الإجراءات وكلفتهم بمهمة جديدة وهى توصيل سبائك ذهب يصل سعرها لـ ٣٠ مليون جنيه.









وأثناء ذهابهم لأداء المهمة تقوم عصابة بملاحقتهم من أجل الحصول على الذهب ويتم خطف السيارة بعد رفض على ربيع ومصطفى خاطر الخروج من السيارة.









كان مصطفى خاطر قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، أنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل، وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".









مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.







