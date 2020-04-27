أبناء عاملين .. حكام ولاعبون يسيطرون على الدورى المصري

على مدار تاريخ الكرة المصرية طفت ظاهرة أبناء العاملين داخل المستطيل الأخضر وسيطرت على الدوري المصري بشكل أثار جدلا فى الأوساط الرياضية.





كافة الأندية ضمت لاعبين توارثوا كرة القدم والنجومية عن أسلافهم والغالبية تألقوا بقميص كبار الدورى الممتاز من قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وغريمه التقليدى النادى الزمالك.





"صدى البلد" يستعرض قائمة من أبناء العاملين فى الملاعب ومنظومة التحكيم على مدار تاريخ الكرة المصرية.





حمادة إمام

الثعلب الكبير أحد رموز الكرة المصرية وأحد أركان قلعة البطولات والتاريخ في نادي الزمالك وكرة القدم المصرية في فترة الستينيات من القرن الماضي, كان ابنا للحارس يحيى الحرية إمام والذي كان من الرعيل الأول الذي قامت على يديه نهضة الفارس الأبيض سطر بموهبته تاريخا كبيرا في الملاعب الخضراء ليتجه بعد اعتزال للتعليق فكان رحمه الله صاحب مدرسة خاصة وصاحب حضورًا قويًا, موهبته فرضته على الجميع سواء في الملاعب أو أمام الميكروفون معلقا.





هشام يكن

مدافع نادي الزمالك الصلد وأحد نجوم الفريق في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي وكان أحد الأعمدة الرئيسة في المنتخب المصري الذي شارك في كأس العالم في إيطاليا 90, كان ابن المدافع الزملكاوي الشهير يكن حسين أحد أعمدة دفاع الأبيض في الستينيات من القرن العشرين، كان هشام يكن مدافعا قويا وموهوبا وساهم في حصد بطولات عديدة مع الزمالك والمنتخب حتى توج تاريخه باللعب في كأس العالم.





الثعلب الصغير

ينتمي حازم إمام الملقب بأمير الموهوبين، إلى عائلة زملكاوية، فوالده هو الراحل حمادة إمام، لاعب الزمالك في فترة الستينات، وهو صاحب الفضل في شعبية النادي الأبيض، وجده هو حارس مرمى الفريق الأبيض في الثلاثينات، الراحل يحيى الحرية إمام.





بدأ حازم إمام مشواره الكروي في نادي الصيد، ثم انتقل إلى ناشئي الزمالك، واحترف عام 1996 في نادي أودينيزي الإيطالي، ليعود عام 2000 ويستمر مع الفريق الزمالك حتى عام 2008، إذ أعلن اعتزاله بعد الفوز بكأس مصر، ويمتلك حازم إمام في مسيرته 4 ألقاب دوري، ولقبي دوري أبطال أفريقيا، ولقبي كأس مصر، ولقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.



ابن المنيا

أحمد شديد قناوي الذي ارتدي فى بعض الفترات قميص النادي الأهلي السابق الذى يعتبر ابن لاعب المنيا السابق أيضا شديد قناوي .





المعتز بالله إينو

ابن لاعب المصري الشهير إينو والذي لم يستطع إثبات كفاءته في الزمالك وبعده الأهلي لتقضي الإصابة على آماله في التألق ويترك النادي الأهلي.





أمير عزمي مجاهد

ابن لاعب الزمالك السابق في الكرة الطائرة عزمي مجاهد, قضى سنوات طويلة من سنوات عمره الاحترافي خارج البلاد, ليصنع اسما مقبولا جعله مرشحًا للعب في نادي الزمالك إلا أنه صدم الجميع بمستواه ليخرج من القلعة البيضاء ويكمل مسيرته الخارجية.





أحمد صلاح حسني

نجل لاعب النادي الأهلي السابق صلاح حسني انتقل للنادي الأهلي في نهاية التسعينيات وبداية حقبة الألفية الجديدة ولم يقدم أداء مقنعا رغم كل الهالة التي سبقت انضمامه للأهلي قادمًا من شتوتجارت الألماني ويخرج من الأهلي لأسباب غير كروية .



أحمد غانم سلطان

نجل لاعب الزمالك السابق غانم سلطان لكنه أبدا لم يكن على نفس إمكانيات الوالد وكان أداؤه مع الزمالك ضعيفا رغم أنه كان في رحلة احترافية طويلة ليترك نادي الزمالك ويعود للعب في الخارج.





كريم حسن شحاتة

هو ابن المعلم أسطورة نادي الزمالك الكروية حسن شحاتة والذي حاول الزج به كثيرا في بعض الأندية التي تولى تدريبها كلاعب كرة قدم مثل نادي المقاولون وغيرها, إلا أن انعدام موهبته فرضت عليه ترك الساحة , والاتجاه للعمل الإعلامي.





شريف إكرامي

نجل وحش أفريقيا إكرامي الكبير, على الرغم من بدايته القوية واحترافه في هولندا في سن مبكرة إلا أنه مع عودته للنادي الأهلي وحتى كتابة هذه السطور لم يستطع طرق أبواب النجومية فهو يقف دائما في منطقة رمادية بين التألق والإخفاق ومستواه متأرجح وكان خارج تشكيل الأهلي لفترة نظرًا لاهتزاز مستواه.





أحمد عادل عبد المنعم

حارس الأهلي الثاني ابن عادل عبد المنعم الحارس الشهير والذي يحاول منذ سنوات فرض نفسه كحارس يصلح أساسيا لحراسة عرين الأهلي لكنه لم يستطع وظل يتحين كبوة لشريف إكرامي حتى يلعب ضع مباريات ولكنه لم ينجح في فرض اسمه كحارس موهوب .





عمر جابر

عمر جابر لاعب الزمالك السابق هو نجل محمود جابر، لاعب ومدرب الإسماعيلي السابق، ورغم انتماء الأب إلى فريق الدراويش، إلا أن عمر جابر بدأ مشواره في كرة القدم ضمن قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وخاض أولى مبارياته مع الفريق الأول عام 2010، ومنذ هذا الوقت خاض جابر مع الأبيض 145 مباراة، وانتقل إلى بازل السويسري مطلع الموسم الحالي.



محمد النني

محمد النني هو نجل ناصر النني، الذي كان نجما لنادي بلدية المحلة ويلعب كصانع ألعاب في فترة التسعينات، بدأ النني الصغير مشواره الكروي في صفوف ناشئي الأهلي، ليتم الاستغناء عنه في سن 16 سنة، ليتنقل للمقاولون العرب، ويتم تصعيده للفريق الأول، ثم بعد ذلك ينتقل للاحتراف في صفوف بازل السويسري، وبعد 3 مواسم مع بازل، ينتقل إلى أرسنال الإنجليزي ثم الى الدورى التركي.





أحمد أيمن منصور

أحمد أيمن منصور، هو نجل لاعب الزمالك في التسعينات، أيمن منصور، صاحب هدف تاريخي في مرمى الأهلي في كأس السوبر الأفريقي 1994، بدأ أحمد أيمن منصور، ضمن ناشئي الزمالك، قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض، ويلعب لأندية الداخلية، وطلائع الجيش، ثم فريق المصري ويرحل الى نادى بيراميدز.





أحمد عيد عبدالملك

أحمد عيد عبدالملك هو نجل لاعب الزمالك والبلاستيك في الستينيات، ولعب أحمد عيد في الدوري المصري لعدة أندية، بعدما بدأ مشواره في ناشئي الزمالك، إذ لعب لكل من أسوان وحرس الحدود، وطلائع الجيش، والفريق الأول لنادي الزمالك.





حكام أبناء عاملين

الخبير التحكيمي أحمد الشناوى لديه اثنان من الأبناء هما عمرو أحد حكام الدرجة الأولى ويشارك في إدارة مباريات الدورى الممتاز كحكم إضافى ومحمد في الدرجة الثالثة.





المونديالى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، يشارك نجله خالد الغندور فى إدارة مختلف المسابقات المحلية إلى جانب نجل شقيقه الحكم الدولى أحمد الغندور الذى يتم الإستعانة به فى اللقاءات الصعبة بالدورى المحلى إلى جانب مشاركته فى إدارة المباريات الأفريقية.





اللواء حسام طه، الحكم الدولي السابق، يشارك فى الوقت الراهن نجليه أحمد وخالد مساعدين في إدارة لقاءات المسابقات المحلية إلى جانب ناصر عباس عضو لجنة الحكام الرئيسية الحالى يشارك نجله محمد حكمًا للساحة إلى جانب محمد مايو حكم ساحة أيضا ونجل شقيقه.





الراحل محمد حافظ رئيس لجنة الحكام السابق يدير نجله أيمن ونجل شقيقه محمد أيضا لقاءات فى مختلف البطولات المحلية فيما أعلن سمير عثمان نجل الراحل محمود عثمان أحد رموز المنظومة التحكيمية فى مصر والوطن العربي اعتزاله خلال شهر سبتمبر عام 2017، فضلًا عن ياسر عبد الرؤوف عضو لجنة الحكام السابق ونجل عبدالرؤوف عبدالعزيز أحد أساطير التحكيم.





وضمّت أسرة التحكيم كلًا من أدهم نجل اللواء احمد بدوى سكرتير لجنة الحكام السابق وحسام نجل الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الحالى إلى جانب نجل أحمد نور الحكم السابق ونجل عادل عبدالفتاح الحكم السابق ونجل محمد بدران حكم الساحة فى منطقة القاهرة وعمران نجل موسى فريك الحكم السابق ونجل شقيقه أيضا.



