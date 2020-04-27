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فن

وصلة رقص لـ رجاء الجداوي مع دينا الشربيني في لعبة النسيان

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:27 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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شيري نبيل
دخلت رجاء الجداوي في وصلة رقص مع دينا الشربيني خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل لعبة النسيان.

وكانت رقية التي تجسد دورها دينا الشربيني قد اقتحمت الغرفة على الفتيات ورجاء الجداوي وهن يرقصن على أنغام اغنية لحماقي ، ولكنها اوهمتهن بتعنيفهن ثم بادلتهن الرقص والضحك.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10:00 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي. 

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.


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